Jade Thirlwall s’est excusée au nom de Little Mix dans un article sur les moyens d’être un meilleur allié LGBTQ+.

Little Mix vient de présenter des excuses officielles après avoir été critiqué pour ne pas avoir inclus les drag kings dans son clip « Confetti ».

En avril, Little Mix sort son premier single depuis que Jesy Nelson a quitté le groupe. « Confetti (feat. Saweetie) » est devenu un succès instantané, et il est récemment devenu le 18e single des filles dans le Top 10 britannique. La chanson a également reçu des éloges pour son clip queer positif dans lequel Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards se produisent en drag aux côtés de drag queens britanniques emblématiques.

Cependant, le groupe a également subi des contrecoups pour ne pas avoir invité les drag kings à jouer dans la vidéo et maintenant Jade s’en est excusé.

Jade Thirlwall de Little Mix s’excuse de ne pas avoir inclus les drag kings dans la vidéo Confetti. Photo : RCA Records Royaume-Uni

Peu de temps après la sortie initiale de la vidéo, plusieurs drag kings se sont manifestés pour dire qu’ils étaient déçus de ne pas avoir été invités à participer à la vidéo. S’adressant à 45secondes.fr, Chiyo, le drag king basé à Londres, a déclaré: « Je supporte si fort Little Mix. J’adore leur nouvel album. J’adore la chanson » Confetti « . Je voulais vraiment, vraiment aimer le clip. «

Ils ont ajouté: « Quand je l’ai regardé, j’étais tellement excité de voir des gens que j’aime et que j’admire s’épanouir dans leur gloire. Mais ensuite, j’ai vu Little Mix comme des rois, ces femmes hétérosexuelles cis, quelque chose en moi s’est un peu cassé. Je sais qu’ils n’ont jamais interagi ni montré d’intérêt pour la communauté des drag kings. C’était une opportunité tellement manquée. «

Maintenant, dans un nouvel article de Metro sur le fait d’être un allié LGBTQ +, Jade a abordé le contrecoup et s’est excusé. Elle a déclaré: « Je ne pense pas qu’il existe un allié parfait. J’apprends encore beaucoup. Même récemment, après notre clip ‘Confetti’, j’ai été confrontée au fait que, bien que nous ayons veillé à ce que notre vidéo était incroyablement inclusif, nous n’avions pas fait venir de vrais drag kings. Certains étaient frustrés, et ils avaient parfaitement le droit de l’être. «

Elle a poursuivi: « Vous pouvez avoir les bonnes intentions et échouer. En tant qu’alliée ouverte, j’aurais dû y penser, et je ne l’avais pas fait, et pour cela, je m’excuse. Depuis lors, j’ai fait plus de recherches sur la culture du drag king, parce que c’est définitivement quelque chose que je ne connaissais pas assez, que ce soit parce que ce n’est pas aussi courant mais mélangé avec ma propre ignorance. Mais le fait est que nous nous trompons, nous nous excusons, nous en apprenons et nous avançons avec cette connaissance. »

Jade a terminé en écrivant : « Ne laissez pas la peur de foutre en l’air vous effrayer. Et assurez-vous de parler aux côtés de la communauté, pas pour la communauté. »

