Rencontrez Flo Milli, le rappeur de l’Alabama s’adressant à la génération Z et le quatrième artiste RADAR américain de Spotify – Spotify

Rappeur de streaming Flo Milliet vous entendrez simultanément des morceaux pétillants et affirmés couvrant la vision du joueur de 21 ans sur l’argent, les hommes, l’autonomisation et la jalousie. La native de l’Alabama basée à Atlanta, qui a grandi en chantant dans sa chorale d’église, utilise sa voix depuis un certain temps. «C’était obligatoire pour moi d’être dans la chorale», a déclaré Flo Pour mémoire. «Ma mère chantait tout le temps, ma sœur aussi. J’imagine que j’étais le seul à vouloir rapper.

Aujourd’hui, Flo a été nommé le plus récent artiste RADAR américain de Spotify. Spotify a créé RADAR pour aider les artistes à toutes les étapes de leur carrière à utiliser la force de notre plate-forme pour approfondir les liens avec leur public. Désormais, les auditeurs peuvent diffuser les 175 artistes émergents affiliés à RADAR à travers le monde dans un seul palais sur le Hub mondial RADAR.

En tant que dernier artiste RADAR, Flo figurera dans la liste de lecture RADAR et créera un enregistrement Spotify Singles. Elle recevra également un soutien promotionnel pour ses prochaines sorties, une suite complète de marketing et de promotion sociale. La campagne de Flo Milli comprendra en outre un prochain mini-documentaire qui sera présenté plus tard cette année. Le nouveau single glamour de Flo est également disponible aujourd’hui.Les rugissantes années 20», Qui montre le pouvoir vedette de l’artiste RADAR.

Les aspirations musicales de longue date de Flo ont été alimentées par une émission de télévision R&B 106 & Parc et le travail de Nicki Minaj. Celles-ci ont poussé Flo à enregistrer ses propres morceaux en tant que lycéenne. Ses deux premiers, «Beef FloMix» et «In the Party», sont devenus viraux parmi les membres de la génération Z sur les réseaux sociaux et ont permis à Flo de sortir sa première mixtape, Ho, pourquoi es-tu ici? en 2020. Il a maintenant vu plus 192 millions diffuse sur Spotify.

«Depuis la sortie de ‘Beef FloMix’ sur Spotify en 2019, nous avons observé la croissance exponentielle de Flo Milli avec enthousiasme», déclare Ned Monahan, Responsable des succès mondiaux chez Spotify. «Son magnétisme est incontestable, et elle est l’une des nouvelles rappeuses les plus excitantes du jeu en ce moment. Nous sommes ravis de nous associer à Flo en tant que prochain artiste RADAR et avons hâte de voir la suite. »

Pour mémoire a discuté avec Flo de ses inspirations, de ses réalisations et de ses recommandations aux jeunes femmes qui cherchent à faire ce qu’elles aiment.

Votre musique et votre mode ont été comparées à celles des rappeurs des années 90. Et cette décennie vous passionne ou vous inspire?

Je pense que c’est intéressant. Au fil de ma carrière, j’ai commencé à découvrir comment les temps étaient à l’époque. Je n’ai bien sûr pas grandi à cette époque. Mais je vois des clips tout le temps des années 90 et comment l’industrie de la musique était juste différente. Et je l’admire parce que je pense que c’est cool de voir à quel point tout a changé et à quel point les médias sociaux jouent un grand rôle dans l’industrie musicale d’aujourd’hui. Mais cela ne me dérangerait pas non plus de revenir à cette époque.

Au cours des deux dernières années, des artistes féminines ont chanté sans vergogne sur l’argent ou la richesse dans leurs chansons, des exemples comprenant Cardi B, Arianna Grande, et toi. Pourquoi pensez-vous qu’il est important d’amener ce sujet dans la conversation?

Je crois que quoi que vous mettiez dans l’univers, c’est ce que vous allez obtenir. Donc, si vous parlez de ces choses, vous les évoquez. Qui ne veut pas vivre un style de vie somptueux, surtout quand on ne vient de rien?

Ces choses sont le pouvoir, et je pense qu’il est important de prendre l’habitude de parler des choses que nous voulons et de faire savoir à tout le monde, en particulier aux jeunes filles, qu’elles peuvent avoir ces choses. Vous pouvez atteindre vos objectifs et vous pouvez être formidable. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez si vous y pensez.

Parlez-nous un peu de votre processus créatif.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour vraiment apprendre mon meilleur processus de création musicale. C’était difficile d’essayer de trouver mon créneau. Alors j’aime m’amuser. J’ai juste besoin d’être dans un espace où je suis seul et j’ai une variété de rythmes. J’aime être moi-même et libre et avoir mon propre espace. Voilà comment je crée.

Votre single «Beef FloMix» a connu du succès sur les réseaux sociaux avant de se hisser à la deuxième place du Viral 50 de Spotify en avril 2019. Quels changements avez-vous observés après avoir figuré sur la playlist?

Je pense que mes flux ont augmenté encore plus, bien sûr. J’ai eu plus de fans et juste beaucoup de traction supplémentaire vers ma musique et mes vidéos, tout. Je pense donc que cela a beaucoup aidé. C’est super d’être mis sur ces listes de lecture, car beaucoup de jeunes comme les autres ont bien sûr Spotify et ils écoutent sur l’application, et ces listes de lecture les influencent.

Que diriez-vous aux jeunes rappeuses en herbe qui ne savent pas par où commencer?

Je les encourage à toujours suivre ce qui leur tient à cœur. Ne laissez personne entrer entre vos opinions sur votre métier et ce que vous créez et construisez. Tenez-vous en à ce que vous pensez être cool, car vous seul savez ce qui est bon. Entourez-vous de personnes qui ont votre meilleur intérêt et n’abandonnent jamais.

C’est un moment unique pour tout le monde. Comment êtes-vous resté positif malgré tout ce que l’année nous a jeté?

Je viens de commencer à apprendre comment la nourriture peut vous affecter et affecter votre humeur. Je me suis aussi endormi en disant des affirmations positives. Il y a des vidéos hella où vous pouvez simplement les lire pendant que vous allez dormir. Et comme toutes ces affirmations entrent dans votre esprit subconscient. Et avant de le savoir, vous allez avoir toutes ces affirmations dans votre tête. J’encourage tout le monde à faire cela avec tout ce qui se passe dans le monde.

Qu’est-ce que vous attendez avec impatience en tant qu’artiste US RADAR actuel de Spotify?

J’ai hâte que mon travail acharné soit mis en valeur. Mon objectif est de faire passer les messages des chansons de la meilleure façon et de faire tourner le bal toute l’année.

Diffusez la mixtape de Flo Milli, Ho, pourquoi es-tu ici? au dessous de.