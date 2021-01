« Control » arrive sur Xbox Game Pass PC

« Contrôle » viendra à Xbox Game Pass pour PC le 21 janvier, un ajout précieux à une gamme importante.

Game Pass pour PC est sorti en version bêta en septembre de l’année dernière et offre plus de 100 jeux aux joueurs chaque mois via un service d’abonnement. Microsoft a récemment promis d’ajouter un grand nombre de jeux via EA Play, ce qui signifie que les classiques de EA en tant que « Les Sims » et « Mass Effect » ils seront également inclus dans le package. Cette fonctionnalité devrait être lancée au début de cette année.

« Contrôle » est le dernier jeu à venir Game Pass pour PC, rejoindre une foule d’autres titres à venir. Certains des autres titres annoncés pour 2021 comprennent « Final Fantasy X », « Skate Bird » et « Way To The Woods ».

« Contrôle« Est également l’une des meilleures vitrines pour Ray Tracing, selon PC Gamer, il fournit donc un test basé sur un abonnement pour toute carte capable d’exécuter le logiciel.