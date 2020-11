Alors que Joe Biden et ses partisans ressentaient les doux sons de la victoire, Melania Trump entendait probablement un autre son: cha-ching!

Expliquons-nous.

Les rumeurs d’un divorce inévitable entre Melania et Donald Trump font rage depuis que l’ancienne star de la télé-réalité a pris ses fonctions en 2016.

Cependant, depuis sa défaite aux élections de 2020 contre Biden, les rumeurs de divorce sévissent plus que jamais dans le couple.

L’une des principales questions que les gens se posent au sujet d’un divorce potentiel entre le président pour un mandat et sa femme est de savoir combien d’argent Melania peut obtenir si elle demande le divorce à Trump; ce qui, pour être honnête, est une bonne question, compte tenu des états financiers de Trump (ou de leur absence).

Le règlement de divorce de Melania Trump: combien d’argent pourrait-elle gagner?

Poursuivez votre lecture pour découvrir le montant impressionnant que Melania pourrait recevoir dans le cadre d’un règlement de divorce.

Melania Trump pourrait gagner des millions dans un règlement de divorce.

Selon Jacqueline Newman, une avocate qui n’est pas affiliée à la famille Trump, Melania Trump pourrait repartir avec jusqu’à 50 millions de dollars dans un règlement de divorce – et c’était quelque chose qu’elle avait prédit en 2018.

«J’imagine que le paiement serait assez généreux», a-t-elle déclaré, spéculant sur le montant d’argent que Melania pourrait recevoir et si elle pourrait en vivre.

«Dans cette situation, si elle a 50 millions de dollars, elle peut se permettre d’acheter quelque chose», dit-elle.

«Mais 50 millions de dollars, alors que c’est définitivement beaucoup d’argent, à New York, pour ce qu’elle a l’habitude de faire, elle ne serait pas en mesure de reproduire ce qu’elle a maintenant», a-t-elle ajouté.

Qui obtiendrait la garde de Barron Trump?

Une autre question qui se pose lors de la discussion potentielle sur le divorce entre Melania et Donald Trump concerne le fils adolescent du couple, Barron.

«Il ne semble pas qu’il y ait beaucoup de questions quant à savoir qui est le principal gardien», a spéculé Newman.

«Je suppose qu’elle obtiendrait le droit de garde principal et qu’il y aurait accès chaque fois qu’il se trouverait en ville», a-t-elle ajouté.

Melania «compterait chaque minute» jusqu’à ce qu’elle puisse divorcer de Donald.

Ancien assistant de la Maison Blanche et Apprenti célébrité La star Omarosa Manigault Newman a lancé une énorme bombe de Melania plus tôt cette semaine, disant que Melania avait hâte de s’éloigner de son mari une fois pour toutes.

«Melania compte chaque minute jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions et qu’elle puisse divorcer», dit-elle.

Cependant, Melania attendrait que Joe Biden prenne ses fonctions pour quitter son mari, star de la télé-réalité.

« Si Melania essayait de provoquer l’humiliation ultime et de partir pendant qu’il est au pouvoir, il trouverait un moyen de la punir », a affirmé Omarosa.

