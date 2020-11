Giannis Antetokounmpo a souri à l’idée de rejoindre Heat, déclare la star du tennis

Giannis Antetokounmpo a de grandes décisions à prendre au cours des prochains mois.

Ces derniers mois ont été remplis de rumeurs concernant l’agence libre de la NBA. Il y a de nombreux joueurs qui sont sur le marché cette année et il y a aussi pas mal de grands noms qui deviendront des agents libres en 2021. Peut-être que le plus grand joueur dans cette dernière situation est Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks. Il peut soit signer un contrat supermax et rester à Milwaukee, soit prendre moins d’argent mais jouer pour une équipe qui pourrait avoir de meilleures chances de remporter un titre. Jusqu’à présent, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Giannis pourrait explorer ses options avec le Miami Heat, qui vient de faire une apparition dans la finale de la NBA. Tout en parlant au Sydney Morning Herald, la star du tennis Nick Kyrgios a ajouté de l’huile sur le feu en affirmant que lorsqu’on lui a demandé de rejoindre le Heat, son compatriote avait un grand sourire sur son visage. Kevin C. Cox / Getty Images « Je lui ai juste posé un tas de questions », a déclaré Kyrgios. «Je lui ai demandé tout de suite s’il allait rejoindre Miami et puis il a eu un énorme sourire sur son visage. Peut-être que ça pourrait être en train de se préparer. Dans une interview la semaine dernière, Giannis a affirmé que si les Bucks continuent de montrer qu’ils veulent gagner et prennent les mesures nécessaires pour le faire, il décidera finalement de rester à Milwaukee. Si les Bucks font une belle course cette année, Giannis sera certainement plus motivé à accepter cet accord supermax. [Via]