« Grey’s Anatomy »: la théorie sur le véritable départ d’Alex Karev par rapport au drame médical

« L’anatomie de Grey»Créée en 2005 et en est maintenant à sa 17e saison. La série tourne autour du personnage principal Meredith Grey, et les téléspectateurs de longue date ont pu la voir gravir les échelons de la profession médicale pour devenir un leader dominant avec une histoire remplie de douleur.

Comment la dernière saison a laissé les fans se demander si Meredith survivra, l’avenir de toute la série est en jeu, et cela a donné aux fans de nombreuses opportunités de réfléchir sur les relations et les tragédies passées. La série est connue pour avoir tué plusieurs de ses personnages principaux, et les fans ont souvent l’impression que personne n’est en sécurité.

Pourtant, certains personnages ont été expulsés sans une sortie aussi dramatique et définitive. S’il est bon de savoir qu’il existe des moyens de sortir Hôpital Grey-Sloan Memorial qui n’impliquent pas de funérailles, avoir ces personnages vivants dans l’univers fictif peut créer des moments déroutants pour les fans en quête de cohésion et de clarté.

Alex Karev a été l’un des plus anciens membres de la distribution de la série depuis son début dans l’année 2005 qui a également eu sa sortie de la série. Son départ était dans l’année 2020Pendant tout ce temps, le sérieux a réussi à gagner en pertinence auprès du public et bien que son départ ne soit pas avec sa mort, son départ a représenté un moment mémorable de l’histoire.

LA THÉORIE DE LA SORTIE D’ALEX KAREV DE «L’ANATOMIE DE GRAY»

Le départ de Chambers laisse la protagoniste Meredith Gray, le dernier des cinq personnages centraux. (Photo: ABC)

Alex Karev (joué par Justin Chambers) il était l’un des membres les plus anciens de la distribution originale. Il était avec la série depuis sa première en 2005 jusqu’à une sortie dramatique dans 2020. Le départ de Alex représente l’un des moments remarquables où un personnage important est sorti de la série sans mourir.

La sortie était basée sur la décision de Chambres dans la vraie vie pour passer à d’autres rôles, mais l’explication fictive était profondément enracinée dans l’histoire de la série. Au sein du programme, la décision du Alex le départ s’explique par une reconnexion avec Izzie Stevens, un personnage controversé des saisons précédentes de la série jouée par Katherine Heigl.

Lorsque Alex découvert que Izzie vivant en tant que mère célibataire et élevant ses jumeaux, il a décidé d’aller et d’être présent. En imaginant une fin heureuse hors écran pour Alex et Izzie peut avoir donné à certains fans un sentiment de clôture étrange et joyeux, causé quelques autres problèmes. Le départ de Alex était, pour de nombreux fans, complètement déplacé, car cela signifiait qu’il a laissé derrière lui Jo et une relation qu’ils avaient construite ensemble au fil du temps.

Dans l’épisode, intitulé «Leave a Light On», Karev envoie quatre lettres manuscrites à sa femme et collègue de l’hôpital, Jo. (Photo: ABC)

Les fans ne sont pas convaincus que Alex gaspillerait tout cela si négligemment, et on est allé à Reddit s’en plaindre: « L’Alex qu’il était devenu avec Jo n’aurait pas fait ça. » Comme l’affiche originale présentait un certain nombre de meilleures fins potentielles, l’une incluait Alex « Il a été témoin d’un meurtrier ou quelque chose du genre et il va témoigner, mais il reçoit des menaces de mort et doit être placé sous une identité secrète ailleurs. »

Un autre intervenant a profité de cette possibilité et a déclaré que cela pouvait encore être vrai. L’écrivain réfléchit, «Ces lettres étaient une couverture pour que les gens ne s’inquiètent pas et ne partent pas à sa recherche. Cela aurait du sens car personne n’a jamais été montré essayant de le contacter après ces lettres et il n’a même rien dit à propos de Mer dans le coma. « . Alex Karev vit-il sa meilleure vie grâce à une seconde chance avec Izzie? Ou courez-vous d’une menace invisible pour les téléspectateurs? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude.