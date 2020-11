Le realme 7 atteint son prix minimum historique: 164 euros

Ce nouveau terminal est livré avec une goutte qui le rend parfait comme cadeau de Noël.

Une des mercas plus fiable dans les 2 dernières années c’est realme, qu’avec ses terminaux a fait ressortir les couleurs d’entreprises telles que Xiaomi, Huawei ou Samsung dans le milieu de gamme, et même dans le haut. est realme 7 descend à 164 € à partir de 199 €, un prix qui baisse en un peu plus de 2 mois après son lancement.

Une des meilleurs achats Ce que vous pouvez faire aujourd’hui sur Android est ce realme 7. Sans aucun doute, vous obtenez un énorme smartphone, avec une très bonne construction, un bon écran, batterie « infinie » et les caméras seront les prochaines instagrameur de succès.

Pourquoi ce realme 7 est un bon achat

Pour un prix aussi bas, vous obtenez un mobile avec un processeur Helio G95 de grandes performances et puissance, une batterie de 5000 mAh (avec une charge très rapide à 30 W), une caméra quad 48, 8, 2 et 2 mégapixels et un écran de 6,5 pouces avec résolution Full HD +. De plus, cette version à prix réduit est celle qui roule 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne (extensible).

