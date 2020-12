Regardez la réunion surprise d’Arnold Schwarzenegger avec les enfants flics de la maternelle pour le 30e anniversaire

Arnold Schwarzenegger a choqué le jeune casting de Flic de la maternelle avec une visite surprise à leur réunion virtuelle de 30 ans. La comédie familiale est sortie en salles le 21 décembre 1990 et a montré une nouvelle facette de la star d’action. C’était très différent des films d’action qui en faisaient un nom familier dans les années 80, comme Le Terminator et Commando. Le monde a vu une nouvelle version de Schwarzenegger alors qu’il assumait le rôle du flic de Los Angeles John Kimble, qui se fait passer pour un enseignant de maternelle dans une petite ville de l’Oregon.

Christian Cousins ​​(Dominic), Miko Hughes (Joseph), Krystle et Tiffany Mataras (Tina et Rina), Brian Wagner (William) et Adam Wylie (Larry) se sont tous réunis pour discuter Flic de la maternelle pour son 30e anniversaire. Le casting peut être vu passer un bon moment dans la vidéo en parlant de leurs expériences sur le plateau avec Arnold Schwarzenegger puis il surprend tout le monde à environ 30 minutes de la vidéo. « C’est la surprise la plus cool, je ne me serais jamais attendu à ça. C’est vraiment bon de vous entendre », a déclaré Miko Hughes lorsque Schwarzenegger est apparu à l’écran.

Arnold Schwarzenegger a poursuivi en disant à la distribution: « Sans aucun doute, c’est la performance de vous les enfants qui a vraiment fait ce film. C’est ce qui l’a rendu attachant, c’est ce qui a fait le succès, et les gens voulaient le revoir encore et encore. » Les membres de la distribution, qui étaient tous censés avoir environ 5 et 6 ans dans le film, ont partagé de bons souvenirs de travail sur le film, bien que Miko Hughes n’ait pas vraiment un si bon souvenir d’avoir travaillé dessus car il était seulement 3 ans à l’époque. Le personnage de Joseph de Hughes livre l’une des répliques les plus mémorables de Flic de la maternelle et l’acteur admet qu’il n’a jamais vu le film tout au long, bien qu’il soit bien conscient de la ligne sur les organes génitaux masculins et féminins.

Flic de la maternelle a été filmé juste après que l’épouse d’Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver, a donné naissance à leur première fille, Katherine Schwarzenegger. L’acteur aime penser à son temps sur le plateau avec les enfants sur le plateau comme son «échauffement pour mes enfants». Il continue: « En traînant avec vous entre les pauses et en vous parlant les gars et tout ça, ce film m’a vraiment aidé à devenir un meilleur parent moi-même. Il m’a vraiment aidé à élever mes enfants. »

Arnold Schwarzenegger a ensuite discuté de l’animation Flic de la maternelle suite, intitulée Jardin d’enfants de super-héros, que Stan Lee a mis en développement avant sa mort en 2018. Il mettra en vedette tous les enfants, mais ils auront des super pouvoirs cette fois-ci. Il devrait sortir en 2021. Avant de se retirer de la réunion, Schwarzenegger a offert une véritable fête de réunion après la crise de santé publique. « Nous l’aurons chez moi, nous nous réunirons et organiserons une fête et nous ferons les potins! » il jure. « Je veux tous les détails sur la façon dont vous êtes arrivé ici il y a 30 ans. Je suis fier de vous tous, alors continuez votre bon travail. » Vous pouvez consulter la réunion ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Yahoo Entertainment. Arnold apparaît vers la marque des 30 minutes.

Sujets: Flic de la maternelle