Jenna Ortega et Percy Hynes White de « Wednesday », sont-ils en couple dans la vraie vie ?

La série « mercredi« , disponible sur la plateforme Netflixa connu un succès retentissant en 2022, atteignant des cotes d’audience élevées et catapultant ses protagonistes dans la célébrité mondiale, qui sont devenus les protagonistes des médias à chaque activité qu’ils mènent et aussi des paparazzi qui suivent chacune de leurs étapes.

Et, comme il était évident, la plus grande attention va à l’actrice principale de la fiction, Jenna Ortega, il n’est donc pas très étrange qu’elle ait été photographiée début janvier sans qu’elle s’en aperçoive. La chose la plus étrange à propos de tout cela est que les images l’ont capturée avec l’un de ses partenaires de tournage, Percy Hynes Blanc.

Immédiatement, les rumeurs d’une éventuelle relation entre les deux ont à nouveau éclaté, comme cela s’était déjà produit quelques semaines auparavant. Comme rappelé, les deux ont une relation sentimentale dans la série Netflix, alors les téléspectateurs ont rêvé de la possibilité que les deux puissent former quelque chose sur les écrans.

JENNA ORTEGA ET PERCY HYNES WHITE ONT ÉTÉ PRIS ENSEMBLE

Vendredi dernier, le 6 janvier, les deux acteurs de « Wednesday » ont été photographiés à l’aéroport de Toronto, où l’actrice s’apprêtait à prendre un vol et où son partenaire est allé lui dire au revoir et lui souhaiter le meilleur à ce moment-là.

Le point culminant de cette rencontre a été lorsque les deux se sont rejoints dans une étreinte profonde qui a été représentée sur la photo, ce qui a rendu les fans des deux beaucoup plus excités à l’idée qu’ils aient quelque chose de plus qu’une belle amitié.

ILS SONT FIANCÉS?

De plus, ce que l'on voit sur les images —l'étreinte— nous fait supposer qu'il s'agissait d'une démonstration d'affection entre deux grands amis, il faut donc perdre espoir, du moins pour l'instant.

De plus, ce que l’on voit sur les images —l’étreinte— nous fait supposer qu’il s’agissait d’une démonstration d’affection entre deux grands amis, il faut donc perdre espoir, du moins pour l’instant.

Pour voir leurs aventures amoureuses, il reste à voir la série « Wednesay », dont nous vous laissons quelques informations qui peuvent être très utiles.

Percy Hynes White dans le rôle de Xavier Thorpe dans « Mercredi » (Photo : Netflix)

CHAPITRES DE LA PREMIÈRE SAISON DE « MERCREDI »

Et un jour sombre est né. Lorsque Merlina est renvoyée de l’école pour avoir fait une farce délicieusement méchante, ses parents l’envoient à l’Académie Nunca Más : le pensionnat où ils sont tombés amoureux. Le charme sombre de la solitude. Le shérif remet en question les déclarations de Merlina sur les événements étranges de la nuit. Plus tard, Merlina affronte un rival féroce dans la course impitoyable pour la Poe Cup. Amitié, sinistre trésor. Merlina découvre une société secrète. Pendant la Journée du contact, les cinglés de Never Again rencontrent les normi de Jéricho sur le Pilgrim World. Est-ce que quelqu’un veut des bonbons? Une sombre nuit de danse. Merlina invite Xavier à la danse Rave’N, et Tyler bouillonne de jalousie… mais Fingers a un atout dans sa manche. Pendant ce temps, Eugène veille sur la grotte. Tu récolteras tes sombres semailles. Lors d’une visite parentale, Merlina déterre le passé de sa famille… et conduit par inadvertance à une arrestation. Enid ressent la pression d’avoir à « devenir loup ». lourdement endetté. Les amis de Merlina lui organisent une fête d’anniversaire surprise. Ils sont bien intentionnés, mais elle préfère passer cette misérable occasion à résoudre les meurtres… un sombre dilemme. L’excentrique oncle Lucas partage sa théorie sur le monstre. À contrecœur, Merlina accepte de sortir avec Tyler dans la crypte de Crackstone. Des forces obscures comme une volée de corbeaux. Merlina a des ennuis avec le principal Weems, mais ce n’est que le début… Pour combattre un ancien démon, elle aura besoin de l’aide de tous ses amis !

BANDE-ANNONCE POUR « MERCREDI »

En attendant la deuxième saison de la série, nous pouvons profiter d’un recueil du meilleur qui a été vécu dans la première édition de la production mettant en vedette Jenna Ortega.

FICHE TECHNIQUE DU « MERCREDI »