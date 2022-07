Les graves erreurs de ces 5 films classiques

Cinéma

Les grands blockbusters hollywoodiens disposent d’énormes budgets visant à créer les histoires les plus crédibles, mais parfois ils peuvent échouer.

Hollywood c’est une plante à créer des histoires de toutes sortes avec l’intention de maintenir la crédibilité tant que ces films garderont leurs spectateurs attentifs à ce qui se passe à l’écran. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que les bandes contiennent souvent des erreurs qui ont été ignorées et peuvent affecter l’expérience du public en question.

Il existe différents types d’erreurs, telles que la match, où une erreur de continuité avec la relation entre les différents plans finit par se faufiler dans le montage final du film, témoignant d’un manque d’attention de la part de l’équipe de production. Il y a aussi le Oopsqui dans son acronyme en anglais signifie artefact égaréet il est également plus courant qu’on ne le croit productions hollywoodiennes.

+ Erreurs dans les films classiques

.5. Gladiateur

Sûrement l’une des grandes productions d’époque avec beaucoup d’argent investi dans cet aspect, mais elle n’a pas réussi à empêcher l’apparition occasionnelle d’un avion dans différents plans du film ainsi qu’un figurant avec un pantalon en jean et une voiturette à essence pompe. De toute évidence, ce film, qui a réussi à remporter l’Oscar du meilleur film, avait des défauts indéniables.

.4. Ligue des Justiciers

Henry Cavill joue Superman dans le film réalisé par Joss Whedon, qui a succédé à Zack Snyder et a appelé tous les acteurs pour une série de reshoots. Le problème avec le bon vieux Henry est qu’il enregistrait Mission Impossible où il arborait une moustache importante, qui a dû être supprimée numériquement pour le film Warner Bros. avec de très mauvais résultats et interrogé par les fans.

.3. guerres des étoiles

Dans les préquelles de la franchise intergalactique la plus célèbre de l’histoire, Jedi Obi-Wan Kenobi se bat aux côtés d’androïdes comme R2D2 et C3PO. Cependant, lorsque le vieux Ben les rencontre à nouveau dans l’épisode IV, il semble n’avoir aucun souvenir de ces mignons droïdes avec lesquels il a partagé tant de temps à l’époque de la République. Il semble que la Force n’influence pas les souvenirs…

.deux. Pirates des Caraïbes

Cette fois on peut parler d’un Oopar assez remarquable quand on voit la marque « des trois bandes » dans le bandana utilisé par Johnny Depp dans sa caractérisation du pirate le plus célèbre du septième art : Jack Sparrow. Il y a aussi des événements spécifiques qui ont eu lieu dans le tournage comme des éléments de cow-boys parmi les pirates ou des plans qui se produisent avant la mise en scène. Certes, les séquences de la franchise sont vraiment complexes.

.1. Matrice

Lors de l’appel téléphonique de Morpheus et Neo, où les agents vont chercher le personnage de Keanu Reeves au travail, l’élu se promène sur un échafaudage à l’extérieur du bâtiment. A ce moment, un plan de la rue sous le personnage montre qu’elle est vide. Plus tard, le téléphone sur lequel parle le héros du film tombe et, visiblement, la rue est pleine de monde et il y a même un défilé. Avec quelle rapidité ils l’ont organisé !

