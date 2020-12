Qui sont les acteurs de Bridgerton sur Netflix?

1



Julie Andrews est la voix de Lady Whistledown



L’actrice de 85 ans, qui est la narratrice de l’histoire, est considérée comme une légende de la scène britannique depuis qu’elle a joué dans



Mary Poppins



en 1964, pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice. Plus proche dans le temps, elle a joué la reine Clarisse Renaldi de Genovia dans



Le journal d’une princesse



et il était dans le dernier film de



Aquaman



en 2018 dans le rôle de Karathen. De plus, il a mis sa voix sur des bandes comme



Shrek



et



Enchantée.



2



Phoebe Dynevor comme Daphne Bridgerton



L’actrice est née en Angleterre il y a 25 ans et vient d’une famille d’artistes car elle est la fille du scénariste



Tim Dynevor



et l’actrice



Sally Whittaker-Dynevor



. Auparavant, il a joué dans sept séries, la plus importante étant



Route de Waterloo



, où elle est devenue célèbre dans son rôle de Siobhan Mailey.

3



Regé-Jean Page comme Simon Basset



L’acteur de 30 ans est né au Zimbabwe, mais à 14 ans, il a déménagé à Londres et est devenu britannique. Il a participé à divers courts métrages jusqu’en 2015, il a eu un rôle régulier dans



Route de Waterloo



. De 2018 à 2019, il était un membre régulier de la distribution de



Pour les gens



par ABC et là, il s’est fait un nom en Amérique.

4



Jonathan Bailey comme Anthony Bridgerton



Cet artiste britannique de 32 ans est devenu célèbre pour jouer



Leonardo da Vinci



dans la série Leonardo. Il a ensuite agi comme Psi dans



Docteur Who



et en



Crashing



, en tant que protagoniste. En 2018, il était dans la série Amazon Prime Video



Jack Ryan



et depuis, il a également fait de nombreuses pièces de théâtre. De plus, il a mis sa voix pour des jeux vidéo comme



Final Fantasy



.

5



Nicola Coughlan comme Penelope Featherington



L’actrice de 33 ans est née en Irlande et vit actuellement à Londres. Rendu célèbre par son rôle de Clare Devlin dans



Filles Derry



, une sitcom britannique très réussie depuis 2018. De plus, il a joué dans la série



Les prostituées



jouant Hannah Dalton.

6



Claudia Jessie comme Eloise Bridgerton



À 31 ans, cette actrice britannique a une longue carrière dans les séries télévisées depuis



Médecins



en 2012. Elle est également connue pour son travail sur la série BBC,



WPC 56



. En outre, il a fait une apparition dans un epicosio de



Docteur Who



.

sept



Adjoa Andoh comme Lady Danbury



La chanteuse d’origine anglaise de 57 ans a une longue carrière dans le théâtre britannique, arrivant à Hollywood en 2009, lorsqu’elle a joué le rôle de Brenda Mazibuko dans Invictus de Clint Eastwood. En 2019, il a également participé à Fractura, un film Netflix.