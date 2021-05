Le tournage du film Dungeons & Dragons commence alors que le réalisateur partage sa première photo

Enfin, le redémarrage du film Dungeons & Dragons a commencé le tournage. Ce projet est en cours depuis très longtemps et cherche à expier les péchés de la tentative précédente de mettre en action le jeu bien-aimé. Dans ce cas, Paramount et eOne ont aligné un casting de stars, dirigé par Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman 1984) pour vraisemblablement en faire une franchise à gros budget qui sera plus qu’une unique oubliée.

La nouvelle que la production est maintenant en cours a été révélée par le réalisateur Jonathan Goldstein sur Twitter. Il dirige le nouveau Donjons et dragons avec son partenaire de cinéma et collaborateur fréquent John Francis Daley. Les deux avaient été configurés pour diriger Warner Bros. ‘ long-gestation Le film Flash. Mais une fois qu’ils ont quitté ce projet, ils sont rapidement passés à cette adaptation. Et ils ont réussi à déchiffrer le code et à faire avancer le train sur les rails dans la bonne direction. Goldstein a partagé une image du clapboard avec la légende suivante dans son tweet.

« La campagne commence. #DnD »

Les détails de l’intrigue pour l’adaptation du populaire jeu de rôle restent actuellement secrets. Mis à part Chris Pine, le casting comprend également Bridgerton Breakout Rege-Jean Page, qui cherche à se lancer dans une carrière cinématographique car il ne reviendra pas pour la deuxième saison de l’émission sur Netflix. Michelle Rodriguez (Le rapide et le furieux), Le juge Smith (Monde jurassique: royaume déchu), Sophia Lillis et Hugh Grant complètent le casting. On dit que Grant jouera le méchant du film. Jonathan Goldstein et John Francis Daley, dont les crédits précédents incluent Soirée jeu et Spider-Man: retour à la maison, a également écrit le scénario.

Donjons et dragons, en tant que jeu, existe depuis 1974. Mais il a été publié par Wizards of the Coast, qui appartient à Hasbro, depuis 1997. Dernièrement, Hasbro a plongé dans sa bibliothèque de jouets et de jeux pour tenter de pénétrer plus loin dans Hollywood. La société a joué un rôle plus actif dans l’adaptation de ses propriétés pour le grand et le petit écran, avec plusieurs projets majeurs en cours de développement. le Transformateurs la franchise a connu un énorme succès et l’espoir est qu’ils puissent s’appuyer sur ce même succès avec d’autres PI. MASQUE Power Rangers,Barbie et Monopole sont quelques-unes des autres marques que Hasbro et eOne travaillent actuellement à transformer en films.

Un précédent film DnD est sorti en 2000, dirigé par Jeremy Irons, lauréat d’un Oscar. Il n’a pas eu beaucoup d’impact et a été largement critiqué par les critiques. Un redémarrage est en cours, sous diverses formes, depuis des années maintenant. Il a juste fallu beaucoup de temps pour que la bonne combinaison de facteurs s’aligne pour que cela soit enfin fait. Donjons et dragons n’a actuellement pas de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Vous pouvez consulter la première photo prise par vous-même à partir de Twitter de Jonathan Goldstein Compte.

Sujets: Donjons & Dragons