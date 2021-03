«  Obi-Wan Kenobi  »: le spin-off tant attendu de «  Star Wars  » a été révélé

Les noms de 10 acteurs qui feront partie du casting de la prochaine série dérivée de ‘Guerres des étoiles’ Concentré sur Obi Wan Kenobi, apportant de vieilles connaissances à la franchise accompagnant Ewan McGregor.

La série à venir avec Ewan McGregor est l’un des nombreux spectacles à venir de la franchise « Star Wars », y compris «Ahsoka Tano», ‘Rangers de la nouvelle république’, ‘Le livre de Boba Fett’ et la troisième saison de ‘Le Mandalorien’.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Obi-Wan Kenobi serait un personnage récurrent dans ‘Andor’

‘Obi-Wan Kenobi’ sera réalisé par Deborah Chow, qui a précédemment rejoint l’univers de «Star Wars» en réalisant deux épisodes de la première saison de «The Mandalorian».

En plus de l’annonce précédente d’Ewan McGregor dans le casting et Hayden Christensen, Disney a révélé 10 nouveaux noms pour rejoindre le casting de ‘Obi-Wan Kenobi’, y compris Moïse Ingram, Joel Edgerton, Bonnie pieds, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Ami Rupert, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Sadfie.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Ewan McGregor confirme quand et où « Obi-Wan Kenobi » est tourné

Edgerton et Piesse reprendraient leurs rôles de Oncle Owen et la Tante Beru dans les préquelles «Star Wars». En ce qui concerne le reste des acteurs, aucun détail supplémentaire n’a été publié sur les personnages qu’ils joueront.

Pour le moment, on sait que le tournage d’Obi-Wan Kenobi commencera officiellement en avril prochain, bien que pour le moment la date de sortie officielle n’ait pas été annoncée.