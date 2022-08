Eternals : Pourquoi le Frozen Celestial n’a pas été mentionné dans d’autres films Marvel

L’une des plus grandes productions de Marvel Studios dans sa phase quatre était le film »Éternels ». Dirigée par Chloé Zhaol’histoire a introduit une toute nouvelle ligue de nouveaux héros sur grand écran, mais au-delà de cela, le conflit central des « Eternals » a également eu un impact durable sur la surface de la planète Terre.

Les Éternels, se sont présentés comme des êtres imprégnés du pouvoir des Célestes, d’anciennes entités cosmiques qui ont découvert que la raison pour laquelle ils étaient restés sur Terre pendant des siècles n’était pas de protéger ses habitants du mal, mais de faire en sorte que la population continue de croître jusqu’à ce que la planète avait assez de force vitale pour alimenter un céleste caché au plus profond de son noyau.

Bien que les Eternals aient finalement pu empêcher cette urgence de se produire, sauvant la Terre et tous ses habitants, les actions à la fin de »Eternals » semblaient avoir des impacts durables et à grande échelle sur la surface de la planète, mais le l’étendue de cet impact ne s’est pas propagée au reste de l’univers cinématographique Marvel.

Alors que l’ascension du Céleste Tiamut a été arrêtée, il y avait encore une grande partie de son corps qui sortait de l’océan Indien, le point principal où l’ascension du Céleste a commencé. Une bonne partie de la main et de la tête de Tiamut ont été gelées hors de l’eau, mais bien que cela soit très évident, cet événement catastrophique n’a été référencé dans aucun des autres films Marvel.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation réelle de l’endroit où « Eternals » se déroule dans la chronologie du MCU, sur la plate-forme de Disney+apparaît entre »Shang-Chi et la légende des dix anneaux » O »Doctor Strange dans le multivers de la folie », qui a lieu avant la série »Hawkeye ». Sachant que « Hawkeye » se déroule à New York vers Noël 2024, il est prudent de supposer que l’histoire « Eternals » se déroule à l’été 2024 dans le MCU.

Il peut également être sûr que puisque la phase quatre a été en grande partie filmée dans un ordre différent de celui dans lequel elle a fini par être publiée en raison de la pandémie de COVID-19, cela pourrait être la principale raison pour laquelle aucun autre titre n’a mentionné l’urgence du Celestial Tiamut.

Ce trou de l’intrigue peut être corrigé avec les prochains titres de la phase quatre, »She-Hulk : avocate » O »Panthère noire : Wakanda pour toujours », qui servira de pont pour se connecter à de nouveaux événements dans la phase 5. Un personnage susceptible de mentionner les événements de » Eternals », sera Namor, qui a figuré en bonne place dans la bande-annonce de » Wakanda Forever » .

En tant que souverain des mers, il semble beaucoup plus possible que Namor ait rencontré le corps gelé de Tiamut et ait quelque chose à dire sur les effets météorologiques potentiellement dévastateurs que le Céleste aurait sur Terre. Quelle que soit la raison de ce fait, il est étrange qu’un événement aussi énorme dans « Eternals » ait apparemment été négligé par presque toutes les autres propriétés Marvel de la phase quatre.

Si tout se passe bien, les fans pourront en savoir plus sur cet événement dans les futures productions, ou encore plus probablement dans la suite « Eternals » récemment annoncée, même si cela pourrait aussi n’être qu’un seul point de l’intrigue, à ne plus jamais revoir. l’univers cinématographique Marvel.