Couverture Playboy nue de Hayley Hasselhoff: Photos des modèles Curve de Playboy

Hayley Hasselhoff vient de devenir le premier mannequin courbe taille plus à apparaître nue sur la couverture d’une édition européenne de Playboy.

Plus précisément, Hasselhoff a posé pour Playboy Germany, marquant ainsi l’histoire des femmes de taille plus.

Hasselhoff, 28 ans, est la fille aînée de l’acteur David Hasselhoff, et est déjà connue pour célébrer la positivité corporelle et l’inclusivité en ligne.

Elle a partagé sa couverture Playboy nue avec ses 100000 abonnés sur Instagram.

« Je suis profondément honorée et honorée d’être le tout premier mannequin courbe sur une couverture européenne de PLAYBOY », a-t-elle écrit dans la légende. « Je suis submergé par l’émotion de ce que cette couverture signifie pour l’inclusivité et son but plus grand vers l’autonomisation des femmes. Je voulais utiliser cette plate-forme pour exprimer que vous avez le pouvoir d’aimer votre corps sans hésitation en raison des normes de beauté des sociétés. »

Découvrez la belle couverture de Playboy nue de Hayley Hasselhoff ci-dessous:

Hasselhoff, qui a commencé le mannequinat à 14 ans, est un défenseur de la sensibilisation à la santé mentale en ligne et a récemment lancé un espace sur la santé mentale appelé «Check in With You».

Elle dit avoir lutté contre l’anxiété à l’adolescence et souhaite utiliser sa plate-forme pour briser la stigmatisation et ouvrir des conversations sur la santé mentale.

Hasselhoff espère utiliser sa séance photo Playboy pour sensibiliser au lien entre l’image corporelle et la santé mentale en encourageant les autres à embrasser leur corps.

«Ma relation avec mon corps a toujours découlé de ma relation avec mon bien-être mental. Avec le mois de mai étant le mois de la sensibilisation à la santé mentale, je me sens capable de pouvoir me réveiller et de savoir que je peux vivre moi-même sans m’en excuser», a-t-elle écrit sur Instagram.

« J’espère inspirer les femmes à affronter leurs peurs de l’inconnu et à mener une vie de but dans laquelle votre corps ne vous définit pas. »

Hasselhoff est consciente des luttes auxquelles sont confrontées les femmes de grande taille dans l’industrie du mannequinat et dans les médias en général.

Elle a également révélé qu’elle devait même porter sa propre lingerie pour le tournage, car la styliste ne pouvait pas trouver de vêtements pour sa taille 16-18.

Comment David Hasselhoff a-t-il réagi à la reprise de Playboy de sa fille?

Le père de Hasselhoff n’est pas étranger aux fans allemands ou à la pose partiellement nue dans des vêtements rouges.

L’ancienne star de « Baywatch » soutient la carrière de sa fille.

Dans son message, elle a également évoqué les encouragements de ses parents.

« Pour voir la progression de là où je suis allé, là où je suis aujourd’hui, je pense qu’ils sont tous les deux très, très solidaires et ils croient en moi et en tous les choix que je fais dans ma propre carrière, tout comme je le fais pour eux. . «

Hasselhoff rejoint un nombre limité d’autres femmes de taille plus qui ont fait la couverture des magazines internationaux Playboy.

En 2016, Fluvia Lacerda est devenue la première mannequin grande taille à faire la couverture de n’importe quel magazine Playboy avec son tournage pour Playboy Brazil.

Molly Constable, une mannequin grande taille de New York, est apparue dans une séance photo pour l’éditorial en ligne de Playboy en 2017.

Et Ali Chanel est devenu le compagnon de jeu le plus courbé de Playboy en 2020.

Ces belles femmes font partie de la nouvelle vague de Playboy telle qu’envisagée par Cooper Hefner, qui a repris la publication de son père, Hugh Hefner, en 2017.

Il a exprimé le désir de renommer un Playboy plus inclusif, disant au public à l’époque: « Créer quelque chose qui résonne avec ma génération et la génération qui vient après la mienne est la façon dont je mesurerai mes réalisations. »

