Kanye West banni d’Instagram après avoir enfreint les politiques de discours de haine et d’intimidation

Ye, l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, a été temporairement suspendu sur Instagram après avoir apparemment enfreint les politiques de l’entreprise.

Le contenu de son compte, @kanyewest, a été supprimé pour violation des politiques sur les discours de haine, l’intimidation et le harcèlement, a confirmé un porte-parole de Meta à NBC News mercredi soir.

Plus tôt dans la journée, le musicien aurait posté une photo du comédien Trevor Noah et l’aurait sous-titrée avec des insultes racistes. AUJOURD’HUI n’a pas vu les messages originaux – qui ont depuis été supprimés – bien que plusieurs médias aient des captures d’écran.

Ye, anciennement Kanye West, lors d’un match des Miami Heat contre les Timberwolves du Minnesota le 12 mars 2022 à Miami. Michael Reaves/Getty Images

Noah avait discuté des retombées en cours entourant le divorce de Ye de la star de télé-réalité Kim Kardashian dans un segment sur « The Daily Show » mardi soir. Dans ce document, Noah a encouragé les fans à ne pas faire de blagues sur la situation.

« C’est transformé en une histoire qui semble entièrement tabloïd, mais je pense qu’elle mérite un peu plus de sensibilisation du grand public… Je sais que tout le monde pense que c’est un gros coup marketing… », a déclaré Noah dans son segment de mardi. « Deux choses peuvent être vraies : Kim aime la publicité, Kim est également harcelée. Ces choses peuvent se produire en même temps.

L’Instagram de Ye est également interdit de publier, de commenter et d’envoyer des messages directs pendant 24 heures. Des mesures supplémentaires seront prises si Ye continue de ne pas suivre les directives de la communauté Instagram, a déclaré le porte-parole à NBC News.

Le compte du musicien a également récemment publié et supprimé plusieurs choses sur Kardashian – avec qui il partage quatre enfants : North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 2 ans – et son petit ami, le comédien Pete Davidson.

Certains des messages de Ye de la fête de mercredi étaient toujours en place à 22 h HE, dont un claquant DL Hughley et un autre faisant la promotion du festival de musique Coachella avec une capture d’écran de son récent clip vidéo qui semble montrer un Davidson décapité dans Claymation.

Les représentants du musicien ont refusé de répondre à la demande de commentaire d’AUJOURD’HUI.

Kardashian et la star de « Saturday Night Live » ont officialisé leur relation sur Instagram vendredi. Dans un clip publié mercredi, Kardashian a déclaré que Davidson avait en fait marqué son nom sur sa poitrine.

L’ami de Davidson, le comédien Dave Sirius, a publié la semaine dernière des messages texte présumés entre le musicien et la star de « SNL ».

Davidson semble avoir envoyé un texto à West en premier et a dit: « Yo c’est Skete », se référant au surnom désobligeant que West a utilisé à plusieurs reprises pour lui. « Pouvez-vous s’il vous plaît prendre une seconde et vous calmer. »

L’échange tendu a montré que les hommes échangeaient des barbes tandis que Davidson proposait également de se rencontrer en privé pour parler.

« Je ne veux pas que le père de mes filles ait l’air mauvais là-bas », a-t-il déclaré. « Je te soutiens même si tu me traites comme un s— parce que je veux que tout se passe bien. »

Le texte final de Davidson disait: « Mais si vous continuez à me presser comme vous l’avez fait au cours des 6 derniers mois, je vais cesser d’être gentil. »

En relation: Pourquoi le divorce de Kim Kardashian West semble étrangement familier pour de nombreuses femmes

West n’est pas la première célébrité à être bannie par la plateforme. Après l’attaque de janvier 2021 au Capitole des États-Unis, la société a suspendu les comptes Facebook et Instagram de l’ancien président Donald Trump. Il reste interdit jusqu’en janvier 2023, date à laquelle la société prévoit de réévaluer si le risque pour la sécurité publique de permettre à Trump de reprendre ses services a diminué, a rapporté NBC News l’année dernière.

Le compte Twitter de Ye n’est plus actif depuis l’échec de sa campagne présidentielle de 2020.