Le film d’horreur que Stephen King n’a pas pu finir de regarder par peur

Stephen King il a fait peur à des générations entières avec ses histoires d’horreur. Coups comme Carrie, The Shining, The Dark Tower, It and Misery ils l’ont catapulté à la renommée mondiale comme l’un des romanciers les plus influents. Ses histoires ont atteint le grand écran pour devenir encore plus populaires et faire de cet homme et de son imaginaire une icône de la culture contemporaine. Tout le monde a déjà eu peur avec Stephen King.

Mais… que se passe-t-il quand il a peur ? Oui, le cerveau derrière tant de peur peut aussi être vulnérable. Ce doit être une occasion très spéciale et avec peu de caractéristiques traditionnelles. Tout le monde ne fait pas peur à ce personnage. Cependant, la réalité indique que cela s’est produit au moins une fois.

Le film qui a fait peur à Stephen King







C’était en 1999 quand il est sorti Le projet Blair Witch, un film d’horreur psychologique très réussi. Il raconte l’histoire de trois cinéastes qui se rendent à Burkittsville pour réaliser un documentaire sur la légende urbaine du Blair sorcière. Le groupe se perd et un an plus tard, ils retrouvent le matériel que les jeunes ont enregistré dans une forêt isolée. Mystère.

La Blair Witch est toujours en vigueur. (Photo: IMDB).



Ce qui a fasciné le public mondial, c’est que le film est inédit. C’est un métrage avec des plans pris par les mêmes acteurs qui lui donnent un réalisme impensable pour l’époque. Beaucoup de gens étaient mal à l’aise de regarder le film.

Quelle a été l’expérience de Stephen King? « C’était la seule fois de ma vie où j’ai arrêté de regarder un film d’horreur en plein milieu. J’avais trop peur de continuer. C’était en partie dû à la qualité inégale des images. Une autre partie de la drogue. Je suis devenu fou. Ceux-là ne ressemblait pas aux bois d’Hollywood, cela ressemblait à un endroit où les vraies personnes peuvent se perdre « , a déclaré l’auteur.

Dans son livre La danse macabre, King a écrit à propos de Le projet Blair Witch. Ses paroles: « Une chose à propos Blair est qui, ça a l’air réel et ça a l’air réel. C’est comme les pires cauchemars où vous vous réveillez en haletant et en pleurant de soulagement parce que vous pensiez que vous étiez enterré vivant et que le chat a en fait sauté sur votre lit et s’est endormi sur votre poitrine. «