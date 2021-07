Le Seigneur des Anneaux non crédité Gimli Double brise le silence sur son voyage inattendu

Le nom de Brett Beattie n’est probablement pas celui que vous reconnaissez, et même si vous le voyiez, vous diriez que vous ne l’avez vu dans aucun film. Cependant, si vous avez passé du temps en compagnie de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, vous l’avez en fait vu beaucoup plus que vous ne le pensez. Beattie a travaillé comme doubleur d’échelle et cascadeur de John Rhys-Davies dans les trois films, jouant Gimli le nain pendant 2300 heures de tournage.

Au cours des vingt dernières années, Brett Beattie n’a jamais parlé aux médias de son travail sur l’épopée de Tolkien, et même maintenant, il a parlé de ses expériences pour la première fois, il y a toujours quelque chose de très humble à propos de l’acteur de 4 pieds 10 pouces qui est allé dans la saga de la Terre du Milieu avec très peu d’expérience d’acteur derrière lui. S’adressant à JeuxServer, il a déclaré: « Je suis un garçon de la campagne. Je viens d’un environnement rural. De n’avoir aucune expérience. Je n’aurais pas pu recevoir plus de coups de pied dans le grand bain, disons-le ainsi. «

Embauché pour ses capacités d’équitation, il a fallu environ deux semaines au tournage pour qu’il soit soudainement poussé dans un rôle différent; doublant pour John Rhys Davies en tant que cascadeur et doubleur d’échelle, et ses apparitions dans le rôle sont devenues beaucoup plus fréquentes que prévu lorsque Rhys-Davies a souffert d’une allergie cutanée aux prothèses nécessaires pour jouer le nain bourru.

Avec les prothèses lourdes cachant la majeure partie du visage de l’acteur, faire la différence entre le vrai Giml et son double est pratiquement impossible pour quiconque autre que Beattie, qui se souvenait avoir regardé une vidéo YouTube de scènes de combat des films impliquant Gimli et réalisant que seulement quatre secondes sur le clip de quatre-vingt-dix secondes ne le comportaient pas dans le rôle.

« Je suis conscient que beaucoup de gens, même les hardcore le Seigneur des Anneaux fans, supposez que beaucoup de plans sont une sorte d’angle de caméra délicat ou un CGI rétrécissant John Rhys-Davies « , a déclaré Beattie. « Je ne veux pas faire éclater les bulles de qui que ce soit, mais je ne peux penser qu’à quelques plans où CGI a été utilisé pour réduire Rhys-Davies. »

Pendant qu’il travaillait sur les films, Beattie a subi de nombreuses blessures, notamment des coupures à la tête causées par des coups de hache et des coups aux genoux, ce qui a conduit à un total de trois chirurgies de reconstruction du genou, dont la dernière n’a été achevée que le mois dernier. Pour ajouter aux épreuves qu’il a subies sans se plaindre, contrairement à de nombreux doubles à l’échelle du hobbit qui portaient de simples masques en caoutchouc pendant leurs scènes, Beattie porterait plus de deux kilos de caoutchouc mousse et de silicone jusqu’à 12 heures par jour et devait être allumé. avec son artiste prothétique avant à peu près n’importe qui d’autre. L’horaire exténuant et continu l’a fait souffrir d’insomnie, ce qui signifie qu’il finissait généralement par dormir sur le plateau entre les prises.

« Je me réveillais – ‘Brett, tu es là!’ – et la prochaine chose que je savais, je courrais à travers la forêt de Fangorn ou les Mines de la Moria pour être poursuivi par des gobelins », a-t-il expliqué. « Je n’étais pas réveillé, je ne dormais pas, je me suis juste retrouvé dans cet état de conscience vraiment fou. »

Alors que Beattie devait à l’origine être répertorié comme la cascade, l’échelle et la photo de Gimli, on lui a dit plus tard qu’en raison du désir du studio de « préserver l’illusion qu’est Gimli » et de la « politique du cinéma », il devait simplement être répertorié comme cascadeur. interprète. Alors que Beattie n’a pas tardé à souligner qu’il n’avait pas de mauvais pressentiment concernant le manque de crédit qu’il avait reçu, les acteurs du film étaient bien conscients de l’effort qu’il avait déployé pour sa contribution à la trilogie, ce qui l’a conduit à se faire tatouer Rhys-Davies a souvent été cité comme disant qu’il l’avait envoyé chercher parce qu’il avait tout fait avec le danger et le sang. Beattie a rappelé que ce n’est que lorsque le casting lui a demandé à plusieurs reprises qu’il a accepté de se faire tatouer.

« Je me souviens qu’Elijah Wood m’a approché en premier et m’a invité. Et pour vous dire la vérité, ma plus grande préoccupation à l’époque était John Rhys-Davies. Je savais que ce n’était pas censé être pour moi qu’on me demande d’obtenir ça tatouage. Alors j’ai dit que je devais y réfléchir », a-t-il dit, se souvenant que ce n’est que le lendemain qu’Orlando Bloom et Viggo Mortensen lui ont demandé qu’il a finalement cédé.

Beattie a poursuivi en disant que son seul vrai regret était de ne pas accepter d’autres offres faites par les acteurs en raison de la récupération de l’épuisement du tournage. « Après que nous ayons eu les tatouages, Elijah m’a dit : ‘Moi-même et quelques membres de la distribution allons dans l’armurerie de Peter Jackson aujourd’hui, euh, pour jouer avec des mitrailleuses. Viens.’ J’ai presque l’impression de devoir au casting une sorte d’excuses pour ne pas avoir creusé plus profondément et fait cet effort », a déclaré Beattie avec regret. « J’ai passé beaucoup de temps sur le plateau avec les acteurs en tant que professionnel. J’ai passé beaucoup de temps avec principalement Viggo et Orlando à socialiser et à pêcher, mais je n’avais pas grand-chose à voir avec le [hobbit actors] ou Peter Jackson. Tout était très professionnel, et c’était l’occasion de les rencontrer et de les amener à me rencontrer sans masque collé sur mon visage. »

Bien que Beattie n’ait pas gardé contact avec les acteurs, il a noté qu’Orlando Bloom avait fait l’effort de le rattraper lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur Le Hobbit trilogie. Même s’il a passé vingt ans dans l’anonymat, il est toujours fier du travail qu’il a mis dans le Le Seigneur des Anneaux films. Il a dit : « Je savais que j’avais fait quelque chose de plus dur que je n’avais jamais fait de ma vie, et je savais que je ne travaillerais plus jamais aussi dur. De cela, il avait raison, car à part le rôle de cascadeur occasionnel, il exploite une ferme d’arbres indigènes à Canterbury, en Angleterre, mais il n’oubliera jamais le temps passé en tant que partie intégrante de la Communauté de l’Anneau. Et il a le tatouage pour le prouver. Cette nouvelle est originaire de Polygon.

Sujets : Le Seigneur des Anneaux