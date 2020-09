Redmi 9 sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures pour la première fois: prix, spécifications et plus

L’équipe de nouvelles de tech231 août 2020 08:52:11 IST

Xiaomi a lancé Redmi 9 en Inde il y a quelques jours à un prix de départ de Rs 8 999. La série Redmi 9 comprend déjà Redmi 9 Prime qui a été lancé à un prix de départ de 9 999 Rs.

Prix ​​et disponibilité du Redmi 9

La variante de stockage de 4 Go de RAM et de 64 Go du téléphone est au prix de 8 999 Rs, tandis que la variante de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage peut être achetée à 9 999 Rs.

Redmi 9 est disponible en trois variantes de couleurs: orange sportif, bleu ciel et noir de carbone.

# Redmi9 est là! 4 Go de RAM | ROM de 64 Go / 128 Go

Helio G35 haute performance

Écran HD + IPS de 16,58 cm (6,53)

Batterie à durée de vie améliorée de 5000 mAh (ELB)

À partir de ₹ 8999 1ère VENTE: 31 août sur https://t.co/cwYEXdVQIo, @amazonIN, Mi Home et Mi Studios: https://t.co/YSzbcY8nzD pic.twitter.com/GlN1rZPNWB – Redmi India – # Redmi9 est là! (@RedmiIndia) 28 août 2020

Le smartphone sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures le Amazone et Mi.com.

Spécifications du Redmi 9

Le Redmi 9 est doté d’un écran HD + IPS de 6,53 pouces (720 x 1600) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Il est alimenté par un SoC MediaTek Helio G35 octa-core avec la technologie HyperEngine Game.

Le smartphone double SIM (Nano) 9 fonctionne sous Android 10. Il offre 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 512 Go.

Le smartphone est livré avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge de 10 W. En ce qui concerne la connectivité, Redmi 9 dispose de 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, Micro-USB et une prise casque 3,5 mm. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Le smartphone dispose d’une configuration à double caméra arrière qui comprend – un capteur principal de 13 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour le selfie, il dispose d’un appareil photo 5 MP à l’avant.

Le téléphone vous permet de basculer entre les modes clair et sombre en appuyant simplement sur un bouton. Le téléphone a un design de bord d’aura et est facile à saisir. Il empêche les taches et les empreintes digitales.

