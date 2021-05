« Lucifer 5 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 6

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après que Dieu (Dennis Haysbert) ait interrompu le combat de ses fils à la fin de la première partie de la cinquième saison de “Lucifer», Décide d’organiser un dîner pour mettre fin aux conflits d’Amenadiel, Michael et son jumeau, mais ne fait qu’empirer les choses. Bien que Michael soit banni, il assure à Maze qu’il peut encore lui donner l’âme dont il aspire et que son intervention n’est pas terminée.

L’épisode musical de la série Netflix, avec Tom Ellis, se produit parce que Dieu perd le contrôle de ses pouvoirs et oblige les gens à danser et à chanter tout en essayant d’être proche de son fils Lucifer. Les affaires de police qu’il doit résoudre aident le roi des enfers à comprendre qu’il doit résoudre les problèmes avec son père s’il veut avancer.

Pour rester proche de son fils sans perdre le contrôle, Dieu cache ses pouvoirs à Charlie et devient humain. Mais lorsqu’il les récupère, il annonce que le moment est venu de prendre sa retraite. Pendant ce temps, Linda aide à prouver que sa fille est innocente, Maze rencontre Eva et Amenadiel envisage une nouvelle possibilité.

Dieu a décidé de prendre sa retraite, mais n’a pas nommé de successeur (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 5 DE «LUCIFER»?

Vers la fin de la cinquième saison Lucifer il se prépare à son futur rôle de successeur de son père, mais découvre que tous ses frères et sœurs ne veulent pas qu’il obtienne leur grande promotion. Quand Dieu part sans nommer de successeur, ils découvrent que Michael cherche le soutien des autres pour garder tout le pouvoir et obtient le poignard d’Azrael.

Bien que Dan soit assassiné au milieu de l’affaire, le retour de Michael suggère que tout cela fait partie d’un plan du frère jumeau de Lucifer pour rester sur le trône. Pour l’instant, il assemble l’épée flamboyante et attend avec impatience le vote.

Lucifer prétend être son jumeau avec un peu de maquillage, mais ce n’est pas suffisant pour vaincre le démon, ils doivent donc trouver une meilleure stratégie pour empêcher Michael de devenir Dieu.

Lucifer, Chloé, Maze et Amenadiel se préparent au combat contre Miguel et sa petite armée vénérable de partisans. Après le vote, Michael s’appelle Dieu, mais rien ne se passe. À ce moment, Maze apparaît avec des renforts armés de balles fabriquées à partir de l’épée démoniaque fondue.

Chloé est poignardée par Michael vers la fin de la cinquième saison de « Lucifer » (Photo: Netflix)

Pour éviter la mort de plus d’anges, seuls Lucifer et Michael font face. La bataille semble se terminer lorsque Chloé intervient et vole l’épée, mais le «jumeau maléfique» poignarde le détective.

La mort de Chloé pousse Lucifer à essayer d’aller au paradis, malgré le fait que cela signifie sa fin, et Maze commence le grand combat des anges contre les démons. Lorsque Lucifer trouve le détective, il lui donne la bague et avant de se transformer en cendres, il lui dit qu’il l’aime.

Chloé revient sur Terre et s’en prend à Michael. Avant de pouvoir l’assassiner, Lucifer apparaît, prend l’épée flamboyante, mais au lieu de tuer son frère, il coupe simplement ses ailes et lui donne une autre chance. Finalement, Lucifer devient dieu.

Michael n’a pas atteint son objectif, mais restera-t-il calme? (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «LUCIFER 5» POUR LA SAISON 6?

Alors, comment Lucifer est-il revenu? Que va-t-il se passer maintenant qu’il est Dieu? Comment cela affectera-t-il votre relation avec Chloé? Michael restera-t-il vraiment cool? Qu’arrivera-t-il à Maze et Eva? Le bébé d’Amenadiel se transformera-t-il en ange?

En ce qui concerne une septième saison, Henderson et Modrovich ont expliqué que la sixième tranche est définitivement leur «dernière histoire. C’est l’histoire que nous allions toujours raconter, mais écrite beaucoup plus grande et pour moi [ahora] Beaucoup plus intéressant que ça me brise le cœur de penser que nous n’allions pas le faire [originalmente] comme ça », a déclaré Henderson à ET.

Modrovich a ajouté que « une histoire géante » se déroulera dans la saison six « qui avait juste besoin d’être racontée. Quand nous retournons dans la salle (des écrivains), nous commençons à voir le fait que nous sommes une série de policiers et de quelle manière nous avons contribué ou non aux problèmes systémiques du service de police. «

« Six saisons de la série sont un véritable accomplissement », a déclaré Ellis. «Ce fut un grand voyage émotionnel et je ne pense pas que je veuille en faire plus. Je sais que je ne veux pas faire plus. Principalement parce que je veux savoir que nous finissons et parce que j’ai passé un très bon moment. Je pense qu’il est logique que nous ayons une fin convenable pour la série ».