Sony commercialise probablement des appareils photo compacts plein format

Avec le Sony A7c, le constructeur souhaite apparemment présenter prochainement son premier appareil photo plein format compact. L’appareil ferait partie d’une nouvelle série de caméras professionnelles particulièrement pratiques et s’adresse principalement aux YouTubers et aux vloggers.

La nouvelle série “C” fait apparemment référence aux appareils photo compacts plein format de Sony. Il devrait y avoir des ramifications pratiques des DSLM A7 et A9, à commencer par le Sony A7c. Sony Alpha Rumors écrit que deux sources crédibles auraient confirmé l’information. De nouveaux objectifs sont également prévus pour correspondre au format compact.

Technologie similaire à celle du Sony A7 III

On dit que le Sony A7C est techniquement similaire au Sony A7 III. Le plus petit appareil photo plein format, cependant, est susceptible d’utiliser un viseur électronique rétractable et est à peu près de la taille du Sony A6600. Il y a un simple emplacement pour carte SD, USB-C, une entrée microphone et une prise casque, ac-Wi-Fi et Bluetooth. Le modèle NP-FZ100, qui est connu du Sony A7 III, sert censément de batterie. Comme celui-ci, le nouvel appareil photo utilise apparemment un capteur de 24 mégapixels et partage ses performances de mise au point automatique. L’écran doit être rotatif et inclinable.

Présentation mi-septembre

Les nouveaux objectifs compacts devraient porter le nom de série “V”. En termes de prix, le Sony A7C est apparemment légèrement au-dessus du Sony A7 III, à un bon 2000 €. L’appareil photo s’adresse donc principalement aux blogueurs vidéo professionnels et aux YouTubers. Sony voudrait annoncer la caméra dès la mi-septembre.