OnePlus Nord N300 5G : écran 90 Hz, grosse batterie et Android 13 pour le nouveau mobile pas cher de la marque chinoise

Le OnePlus Nord N300 5G est équipé d’un processeur Dimensity 810, d’un appareil photo principal de 48 MP et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Depuis la sortie du OnePlus Nord mi-2020, la firme chinoise n’a cessé lancer de nouveaux mobiles bon marché au sein de cette nouvelle gamme d’appareilsles plus récents étant le OnePlus Nord CE 2 5G et le OnePlus Nord 2T 5G.

Eh bien, maintenant, comme l’a confirmé PocketNow, OnePlus vient de lancer un nouveau smartphone aux États-Unis au sein de la famille OnePlus Nord N, qui a toujours été le plus modeste dans la série Nord.

Il s’agit du OnePlus Nord N300 5G, un terminal qui se distingue par un écran à 90 hertzavec une bonne batterie et avec Android 13 comme système d’exploitation.

OnePlus Nord N300 5G : toutes les infos

OnePlus Nord N300 5G spécifications Filtrer Écran LCD IPS de 6,56 pouces

90Hz

Rapport 20:9 Résolution HD+ (1 612 x 720 pixels) Processeur MediaTek Dimension 810 RAM 4 Go Système opératif OxygenOS 13 basé sur Android 13 Stockage 64 Go UFS2.2/td> appareils photo Arrière : 48 MP, f/1.7 + profondeur 2 MP, f/2.4 | Avant : 16MP Tambours 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W Les autres 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, haut-parleurs stéréo, slot microSD

Le OnePlus Nord N300 5G dispose d’un grand écran IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD+ de 1 612 x 720 pixelsavec un taux de rafraîchissement de 90 hertz et avec un format d’image de 20:9.

Baissé le capot, on a trouvé le processeur MediaTek Dimension 810un chipset à huit cœurs fabriqué en 6 nanomètres compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui s’accompagne de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne de type UFS 2.2, extensible au moyen de cartes microSD.

Dans la section photographique, le OnePlus Nord N300 5G mise sur un double module caméra arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture focale f/1.7 et un capteur de profondeur 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4 et pour une caméra selfie 16 mégapixels.

Un autre des points forts du nouveau smartphone OnePlus pas cher est son autonomie, puisqu’il est équipé d’un large Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W.

Le OnePlus Nord N300 5G ne manque pas non plus de connectivité, car il a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFCGPS, USB Type-C, lecteur d’empreintes digitales sur le côté et deux haut-parleurs stéréo.

Enfin, au niveau logiciel, le OnePlus Nord N300 5G arrive avec la dernière version de la couche de personnalisation OnePlusOxygenOS 13, basé sur Android 13.

OnePlus Nord N300 5G : disponibilité et prix

Le OnePlus Nord N300 5G sera mis en vente aux États-Unis le 2 novembre dans une couleur gris foncé unique qui a été surnommée Midnight Jade pour un prix de 228 €, environ 231 euros pour changer.

Les meilleurs téléphones OnePlus que vous pouvez acheter (Mise à jour 2022)

La firme chinoise n’a pas encore révélé quand arrivera ce nouveau terminal économique de la série Nord N vers d’autres régions du monde.

