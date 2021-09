Voici comment Midnight Mass est connecté à Hush and Gerald’s Game

in







Deux des projets précédents de Mike Flanagan incluent d’énormes références au roman fictif Midnight Mass. Voici comment tout cela se connecte.

Vous avez crié à travers La hantise de Hill House, tu as sangloté Manoir de Bly… maintenant préparez-vous à regarder avec horreur Messe de minuit arrive enfin sur nos écrans Netflix.

En tant que troisième série d’horreur du créateur Mike Flanagan sur le service de streaming, vous ne seriez pas le seul à vous demander si Messe de minuit était lié aux autres. Pour faire court, ce n’est pas lié à La hantise série du tout – mais il est connecté à deux autres films de Flanagan.

Messe de minuit est une histoire originale créée par Flanagan, mais le créateur laisse tomber des allusions et préfigure le projet depuis quelques années dans ses autres films. Messe de minuit est apparu pour la première fois à l’écran en 2016 Faire taire, et comme œuf de Pâques en 2017 Le jeu de Gérald. Voici comment ils sont connectés.

Messe de minuit : les connexions de jeu de Hush et Gerald expliquées. Image : Netflix

Comment est Messe de minuit connecté à Faire taire?

Messe de minuit apparaît dans Faire taire comme un roman écrit par le personnage de fiction Maddie Young (Kate Siegel).

Il n’y a pas de lien narratif spécifique avec le film et la série, autre que le fait que le personnage fictif à l’origine « écrit » le film fictif Messe de minuit roman. Messe de minuit est essentiellement l’histoire dans l’histoire de Flanagan qui est maintenant devenue une série à part entière.

Au début de Faire taire, Sarah arrive chez Maddie pour lui faire savoir que son roman, Messe de minuit, était génial. S’adressant et signant à Maddie, qui est sourde, Sarah a déclaré: « J’aimais Riley, j’aimais Erin. C’étaient de grands personnages. J’ai essayé de deviner la fin. Je suis généralement au courant de ce genre de chose, mais j’étais bien désactivé. »

Le dos du livre est également révélé, ce qui taquine des parties du synopsis, y compris des détails clés sur l’histoire. Trois des phrases visibles se lisent : « Île Crocket isolée », « Mais les 512 âmes sur Crocket endormi,« et « l’église a mis Riley face à un secret terrifiant ».

La série Netflix présente les personnages Riley et Erin, ainsi que le père Paul qui est mentionné par Maddie plus tard dans le film. Le spectacle a également lieu sur l’île Crockett, avec l’église Saint-Patrick comme emplacement principal.

Kate Siegel et Samantha Sloyan, qui incarnent Maddie et Sarah dans Faire taire, apparaissent également dans Messe de minuit comme Erin Greene et Bev Keane, respectivement.

La messe de minuit a été mentionnée pour la première fois dans Hush de Mike Flanagan. Image : Netflix

Comment est Messe de minuit connecté à Le jeu de Gérald?

Messe de minuit a également un petit lien avec Flanagan’s Le jeu de Gérald – bien que celui-ci soit plus un œuf de Pâques.

Les Messe de minuit roman apparaît dans Le jeu de Gérald sur une étagère au-dessus du lit auquel Jessie (Carla Gugino) est menottée. Alors que Jessie tend la main pour attraper quelque chose à lancer sur un chien affamé au pied du lit, elle attrape une copie cartonnée de Messe de minuit avec la même couverture familière de Faire taire.

Les Messe de minuit le nouvel œuf de Pâques a laissé les fans se demander si Faire taire et Le jeu de Gérald les deux existent dans le même univers. Voyant comme Messe de minuit elle-même est une histoire fictive, il semble que la série Netflix existe dans un univers à part.

La messe de minuit est référencée dans Gerald’s Game. Image : Netflix

Est Messe de minuit connecté à La hantise de Hill House et Manoir de Bly?

Mis à part des thèmes similaires tels que la toxicomanie, la sobriété, la culpabilité et les traumatismes (pour n’en nommer que quelques-uns), il n’y a pas de lien narratif entre Messe de minuit et l’un des deux Hanté spectacles.

Chose intéressante, cependant, Messe de minuit était à l’origine destiné à faire une autre apparition en camée d’œufs de Pâques dans Maison de la Colline. Flanagan a déclaré à Entertainment Weekly qu’il prévoyait d’avoir le livre en arrière-plan de l’un des épisodes, mais les livres ont mystérieusement disparu après que Flanagan les ait expédiés à Atlanta pour le tournage.

Eu Messe de minuit en fait en Maison de la Colline, les théories de l’univers partagé auraient été soufflées large ouvert.

