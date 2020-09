Les jeux PlayStation Plus gratuits de septembre sont maintenant disponibles

Les jeux PS Plus gratuits de septembre sont maintenant disponibles. Crédits: Capcom

Deux jeux gratuits amusants sont désormais disponibles pour les abonnés PlayStation Plus.

Jeux du mois dernier—Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remasterisé et Les gars de l’automne—ne sont plus disponibles en téléchargement gratuit.

Les deux nouveaux jeux actuellement disponibles pour les abonnés PS + sont le jeu de combat 2016 Street Fighter V et la bataille royale qui a déclenché l’engouement entier, PUBG: Champs de bataille de PlayerUnknown.

Je n’ai pas joué Street Fighter V depuis des lustres, et bien que je le possède déjà, cela me rappelle que je devrais le télécharger à nouveau et l’essayer.

Il y a une forte concurrence dans le genre des jeux de combat, avec des titres comme Mortal Kombat 11, Injustice 2, Dragon Ball FighterZ, Samurai Shodown, Super Smash Bros, Dead or Alive 6 et tant d’autres choix. Mais combattant de rue C’était mon premier jeu de combat, il y a longtemps, il occupe donc une place spéciale dans mon cœur.

Sony lance également une PS4 Street Fighter V tournoi ce mois-ci, donc c’est un bon timing.

Si vous aimez le jeu, vous pouvez passer à la “Champion Edition” pour 25 €, ce qui pourrait en valoir la peine pour tous les différents combattants.

Le deuxième jeu gratuit est PUBG: Champs de bataille de PlayerUnknown, un très bon jeu de bataille royale qui a lancé cet engouement et a été rapidement éclipsé par Fortnite. La version mobile du jeu est probablement la version la plus populaire (et la plus optimisée) du jeu, mais la version console et PC est toujours aussi performante.

Si vous êtes un Fortnite ou Warzone joueur et fatigué de l’un ou l’autre de ces jeux, ou que vous voulez simplement essayer quelque chose de nouveau, donnez certainement une chance à ce jeu. C’est une bête très différente et son âge est certainement visible à ce stade, mais cela peut être très amusant. En parlant de cela, je n’ai pas joué à celui-ci depuis longtemps non plus (je l’ai déjà sur Xbox One et PC) mais cela me donne envie de jouer, ne serait-ce que pour voir où il en est ces jours-ci.

Et c’est tout, les gars. Profitez autant que possible du mois de septembre étant donné l’état fou du monde en ce moment.

