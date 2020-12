Les meilleurs cadeaux de kit scientifique pour les enfants

Si vous avez un petit scientifique entre les mains, ne cherchez pas plus loin pour les meilleurs kits scientifiques de cette saison des fêtes. 45Secondes.fr a rassemblé un groupe des kits scientifiques les plus incroyables que vous puissiez acheter en ce moment. Votre enfant est-il fasciné par la météo? Il existe un kit scientifique pour cela. Veulent-ils savoir comment poussent les plantes? Offrez-leur un terrarium qui brille dans le noir. Parlent-ils toujours de tripes spongieuses et grossières? Peut-être qu’ils aimeraient un modèle anatomiquement précis de l’endroit où vont les tripes dans le corps humain et comment ils nous maintiennent en vie. Quels que soient les intérêts scientifiques de vos enfants, nous avons un kit pour eux.

Bonne affaire sur le terrarium pour enfants Terrarium Grow ‘N Glow: 14,99 € 11,69 € chez Amazon Les petits amateurs de plantes seront ravis de cultiver leurs propres graines d’herbe de blé et de chia avec ce coloré et amusant Terrarium Grow ‘N Glow . Les enfants peuvent créer, planter et cultiver leur propre mini-écosystème. Le kit comprend tout ce dont votre jeune botaniste a besoin pour deux cycles de vie végétale, avec un bocal en plastique, un terreau, des graines de chia et d’herbe de blé biologiques et des figurines de forêt qui brillent dans le noir (comme un joli raton laveur et un feu de camp). Voir l’offre

Laboratoire de cuisine explosive Playz: 69,95 € 39,95 € chez Amazon Les enfants auront beaucoup de plaisir avec les plus de 26 expériences de cuisine explosives dans cette boîte. Toutes ces expériences peuvent être faites avec des ingrédients courants que vous pouvez trouver dans n’importe quelle cuisine. Le kit enseigne les principes scientifiques sur les acides, les bases, l’échelle de pH, l’ADN, l’électricité et la diffusion en utilisant des ingrédients comme le jus de citron, le sel et le poivre. En plus des ingrédients et des outils, ce kit scientifique, recommandé pour les enfants de 8 ans et plus, comprend également un guide de laboratoire coloré rempli de faits. REMARQUE: Les critiques sur Amazon semblent être pour la plupart fausses, bien que d’autres critiques de l’ensemble suggèrent qu’il s’agit d’un solide kit scientifique pour les enfants.

Kit scientifique d’espionnage Crime Catchers: 22,00 € 15,99 € chez Amazon Qui ne veut pas être un espion? Ce kit d’espionnage Crime Catchers permet à vos enfants de faire un pas de plus tout en leur apprenant comment fonctionnent les laboratoires criminels en faisant correspondre les empreintes digitales, analyser l’ADN et tester les liquides et les poudres. Recommandé pour les 8 ans et plus. Voir l’offre

STEM Jr.Wonder Lab: 131,46 € chez Walmart Faites démarrer vos petits scientifiques tôt avec Le laboratoire STEM Jr. Wonder de Little Tikes . Ce laboratoire est destiné aux enfants d’âge préscolaire (4 ans et plus). Il est livré avec 20 expériences pratiques STEM utilisant des ingrédients ménagers courants comme le vinaigre et le bicarbonate de soude. Les enfants apprendront comment tordre un interrupteur pour terminer un circuit fait s’allumer une ampoule; ils pourront mettre en pratique leurs compétences en ingénierie dans un labyrinthe de balles; et ils peuvent jouer plus de 40 sons pour donner vie au laboratoire des merveilles. Voir l’offre

Circuit Maze: 29,99 € sur Amazon Les enfants peuvent créer leurs propres circuits avec Labyrinthe de circuits à construire par ThinkFun . Le but est de créer de vrais circuits électriques qui éclairent les balises désignées. Recommandé pour les enfants de 8 ans et plus, le kit fournit 60 cartes de défi difficiles qui représentent le début d’un chemin, puis les enfants devront choisir où ajouter les jetons suivants afin de créer un circuit de travail. Voir l’offre

Horloge de pomme de terre Green Science: 19,95 € 13,99 € chez Amazon Les horloges de pommes de terre sont une expérience scientifique classique pour une raison. Les esprits de vos enfants seront époustouflés lorsqu’ils apprendront qu’une pomme de terre peut produire de l’électricité (tout comme la vôtre l’était probablement). Ce Kit d’horloge de pomme de terre Green Science , qui est recommandé pour les enfants de 8 ans et plus, comprend des électrodes de zinc et de cuivre, qui provoquent une réaction d’oxydation / réduction qui se transforme en basse tension. Les enfants auront beaucoup de plaisir à essayer de comprendre quels autres objets ordinaires peuvent être transformés en piles. Voir l’offre

Magic Science For Wizards Only: 15,29 € chez Walmart Kit de science magique de l’explorateur scientifique est le cadeau parfait pour les enfants qui sont en fait des sorciers (c’est uniquement pour les sorciers!). Les « sorts » inclus dans ce kit reposent sur des réactions chimiques pour transformer les poudres normales en « frénésie pétillante » ou pour créer des liquides changeant de couleur. Le kit comprend quatre tubes à essai et des produits chimiques comme l’acide citrique, le bicarbonate de soude, l’huile végétale, le copolymère de polyacrylate réticulé (pour les cristaux de type gel), la poudre de chou rouge, les comprimés de couleur et le sulfure de zinc. Voir l’offre

Break Open Geodes: 24,99 € sur Amazon Kits Geode de National Geographic sont un bon moment explosif pour les enfants (et les adultes!) de tous âges. Ce kit comprend 10 géodes remplies de cristaux de haute qualité, un ensemble de lunettes de sécurité, trois présentoirs et un guide d’apprentissage. Les enfants peuvent utiliser un marteau pour ouvrir les géodes, qui ressemblent à des roches normales à l’extérieur mais sont remplies de beaux cristaux colorés à l’intérieur. Ensuite, ils peuvent apprendre comment chaque cristal s’est formé à l’intérieur des roches avec le guide d’apprentissage en couleur. Voir l’offre

Kit d’anatomie du corps humain Squishy: 24,99 € chez Target Si vos enfants sont fascinés par les tripes, ils adoreront cette leçon d’anatomie spongieuse. Le squelette humain de SmartLab est rempli d’organes amovibles et visqueux. Recommandé pour les enfants de 8 ans et plus, ce kit comprend un modèle de corps humain en plastique transparent de 12 pouces, un support, neuf organes spongieux, 12 os et muscles en plastique, une pince, une pince à épiler, un tapis d’organisateur de partie du corps, une feuille d’instructions, et un livre d’anatomie illustré de 24 pages. Grâce au jeu tactique, les enfants apprendront comment fonctionne le corps humain.

JuniorScope: 129,99 € 89,00 € chez Amazon Microscope junior d’Omano est l’une des meilleures options de microscope pour les enfants de 6 ans et plus. Au lieu des lentilles en plastique floues que de nombreux microscopes conçus pour les enfants utilisent, JuniorScope utilise du verre de qualité supérieure. Le microscope peut zoomer sur trois niveaux de grossissement: 40x, 100x et 400x. Avec JuniorScope, vous obtenez à la fois un microscope à faible puissance idéal pour observer des objets solides comme les feuilles et les insectes et un microscope à haute puissance qui peut zoomer sur des détails tels que les cellules sanguines et les bactéries. Voir l’offre

Kit scientifique époustouflant: 20,45 € 14,97 € chez Walmart Si vous recherchez un kit scientifique qui apprendra à vos enfants les bases, Kit scientifique époustouflant de l’explorateur scientifique est celui que vous voulez. Avec ce kit, les enfants peuvent tester plusieurs principes scientifiques avec des expériences impressionnantes comme la création d’un coucher de soleil dans un tube à essai et la fabrication d’un volcan aux couleurs changeantes. Le kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place 11 expériences ainsi qu’un manuel d’instructions détaillé afin que les parents puissent répondre aux questions sur ce qui se passe dans chaque expérience. Recommandé pour les enfants de 5 à 11 ans.