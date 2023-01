La prochaine série Marvel aurait jeté un acteur coupé de Spider-Man: Homecoming

in

Comme chaque année, 2023 sera riche en productions Marvel originales. Certains, comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaarriveront sur grand écran, tandis que d’autres brilleront sur Disney+.

La première émission de télévision à arriver sur la plateforme sera Lune Fille et Diable Dinosaure le 10 février. Cette série animée pour enfants suit la géniale Lunella Lafayette, alias Moon Girl, qui amène accidentellement un T-Rex dans le New York d’aujourd’hui via un vortex temporel.

Au printemps, l’une des séries les plus attendues de l’année fera enfin ses débuts. Invasion secrète ramènera Fury de Samuel L. Jackson après des années passées dans l’espace à travailler avec les Skrulls. Il sera ramené à l’action par une secte voyou de l’espèce métamorphe pour empêcher une invasion sur Terre.

Faire son retour sera Et qu’est-ce qui se passerait si…? et Loki, en première cette année avec leurs deuxièmes saisons, explorant les possibilités et les dangers du multivers. Les X-Men occuperont également une place importante dans la machine à sous Marvel de cette année, avec le retour de la célèbre série animée des années 90 sur X-Men ’97.

Enfin, Coeur de pierre et Agatha : Coven du Chaos fera ses débuts sur le service pour continuer à explorer les personnages féminins principaux dans toutes sortes d’aventures.