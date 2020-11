C’est l’heure du thé! Ces 6 machines à thé vous préparent une tasse de thé parfaite

Si vous pensez que tout ce dont vous avez besoin pour faire du thé est de l’eau chaude et des feuilles de thé, vous avez raison – et en même temps, vous êtes à des kilomètres à la ronde. Les machines à thé aident à assurer la température d’infusion optimale, le temps d’infusion parfait et la force de thé souhaitée.

La température de l’eau et les temps d’infusion longs ou courts ont un effet important sur le goût du thé. Nous avons mis en place six machines à thé pour vous aider avec les subtilités de la préparation du thé.

Système Teekanne Tealounge: Fonctionnement selon le système de couleurs

Teapot 7119 Machine à thé Tealounge System

Le système Teekanne Tealounge est déjà utilisé avant l’infusion du thé. La machine à thé prépare non seulement le thé, mais filtre également l’eau utilisée à l’avance. Les éventuels résidus de calcaire et autres rétentions d’eau qui pourraient altérer le goût du thé doivent être éliminés directement.

Les différents types de thé sont chacun disponibles en capsules. Chaque thé est coupé différemment finement afin de pouvoir infuser au mieux l’arôme. Le choix du bon programme d’infusion est facilité pour les utilisateurs: il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant à la couleur de la capsule et la machine à thé s’occupe du reste.

Avantage: La machine à thé dispose d’un mode d’économie d’énergie. Après cinq minutes d’inactivité, l’appareil s’éteint automatiquement.

Désavantage: Les machines à thé du système Teekanne Tealounge ne fonctionnent qu'avec les capsules jetables associées. Il y a donc plus de déchets d'emballage qu'avec les autres modèles.

Sage The Tea Maker: Classique sans fioritures

Sage STM800BSS4EEU1 La machine à thé

Ceux qui l’aiment un peu plus traditionnel sont bien avisés d’utiliser le Sage Tea Maker. Le thé en vrac est versé dans le panier à thé intégré et l’eau dans le pot. Une fois que le type de thé utilisé et la force de thé désirée (légère à forte) ont été sélectionnés, la machine à thé chauffe d’abord l’eau à la température optimale, puis abaisse automatiquement le panier. Une fois le temps d’infusion recommandé écoulé, le panier à thé se soulève à nouveau de l’eau et le pot de thé est prêt.

Grâce à la plaque chauffante, le thé infusé reste chaud jusqu’à 60 minutes. De plus, la machine à thé dispose d’une minuterie qui garantit que votre thé vous attend si vous le souhaitez.

Avantage: La machine à thé fonctionne avec n’importe quel thé en vrac.

Désavantage: Vous devez être patient lorsque vous retirez le thé de la passoire.

Dolce Gusto: pour les amateurs de café et de thé

Machine à capsules Krups KP2401 Nescafé Dolce Gusto Genio S

Si une machine à thé pure n’est pas assez polyvalente pour vous et que vous ne voulez pas choisir entre le thé, le café et d’autres boissons chaudes, le Dolce Gusto pourrait être un bon choix pour vous. La machine à capsules de Krups peut préparer de nombreux types de café et de thé. Pour ce faire, cependant, vous avez besoin des capsules (de thé) appropriées de Nestlé.

Avantage: Avec le Dolce Gusto, vous disposez d’une machine pour différents types de café et de thé ainsi que du chocolat chaud.

Désavantage: La machine fonctionne uniquement avec les capsules Nestlé Nescafé d'origine. Les capsules en aluminium de la gamme ne sont pas non plus le choix le plus écologique.

Machine à thé Avoury One: un accroche-regard pour la cuisine

Machine à thé Avoury One

L’Avoury One est un véritable accroche-regard avec son design élégant et incurvé. Dès que vous placez l’une des capsules de thé associées dans le compartiment à capsules, la machine à thé reconnaît automatiquement la meilleure façon de préparer le type de thé respectif. Cependant, vous pouvez également régler individuellement le temps d’infusion et la quantité d’eau. Avec un cours d’eau circulant à travers la capsule, la machine à thé garantit que le thé peut développer de manière optimale son arôme et qu’aucune substance amère n’est créée. La tasse de thé est prête après un maximum de cinq minutes.

Vous pouvez contrôler l’Avoury One et modifier les paramètres de brassage à l’aide de l’application associée. Vous pouvez également commander des capsules et des accessoires pour le thé ici.

Avantage: La machine à thé se nettoie automatiquement après chaque utilisation.

Désavantage: Avoury One ne fonctionne qu'avec les capsules associées. Après tout, les capsules sont faites de matériaux recyclables qui sont éliminés via le service de recyclage du fabricant et transformés en nouvelles capsules.

Machine à thé Gastroback: multifonctionnelle grâce à l’insert de cuisson

Gastroback 42438 Théière Design Tea & More Advanced

À première vue, la Design Tea & More Advanced est une théière classique avec un filtre à thé intégré. Grâce à six programmes de thé différents, il prépare le thé noir à la tisane avec la température de l’eau et le temps d’infusion appropriés. Un insert de cuisson fait de la théière Gastroback une machine polyvalente. Grâce à cela, vous pouvez également utiliser l’appareil pour réchauffer des soupes et des aliments pour bébés, cuire à la vapeur des légumes, mélanger des sauces et même préparer une fondue au chocolat. Un livre de recettes est également inclus dans la livraison. Et oui, vous pouvez bien sûr également l’utiliser comme une simple bouilloire.

Avantage: La machine à thé remplace également un vapeur.

Désavantage: L'appareil ne peut cuire que de très petites portions.

Machine à thé Rommelsbacher: machine entièrement automatique avec système à deux pots

Machine à thé Rommelsbacher TA 1200

La machine à thé Rommelsbacher repose sur un système à deux pots pour la préparation du thé. Tout en haut de l’appareil se trouve le réservoir d’eau, dans la carafe filtrante supérieure, il y a une passoire à thé remplie du thé de votre choix. Vous choisissez maintenant le bon type de thé sur l’écran et démarrez la machine. L’eau du réservoir est maintenant chauffée et introduite dans la carafe filtrante. Dès que le temps d’infusion est terminé, le thé fini s’écoule dans la verseuse inférieure en verre, où il est maintenu au chaud jusqu’à 30 minutes. La température d’infusion et le temps d’infusion peuvent être réglés individuellement. Grâce à une minuterie, vous pouvez programmer le démarrage de la machine à thé jusqu’à 24 heures avant l’heure du thé.