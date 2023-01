Rencontrez le casting de The Snow Girl, la populaire série Netflix

in

La Chica de Nieve est un thriller espagnol qui fait des vagues sur Netflix ces derniers jours et dans Spoiler on vous dit tout sur le casting du show.

©GettyLa fille des neiges

La fille des neiges est un thriller avec beaucoup de mystère qui suit les alternatives après la disparition d’une fille dans le Équitation des rois magiques à Malaga, c’est pourquoi la journaliste Miren Rojo entamera une enquête exhaustive avec son collègue Eduardo en même temps que l’inspecteur Belén Millán fera de même. Tous visent à résoudre cette affaire et à rendre la petite fille à sa famille.

La série est le produit des esprits agités de Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig. La fille des neiges est réalisé par David Ulloa et Laura Alvea qui donnent à cette histoire le rythme nécessaire pour que ses 6 épisodes parviennent à accrocher les abonnés de Netflix qu’ils pourront ainsi suivre les différents indices d’une enquête sur un fait empreint de mystère.

+ Distribution de La Fille des neiges

.4. Loreto Mauleón est Ana Núñez

Dans ses dernières années d’études, il s’intéresse à la thématique artistique et commence à faire ses premiers pas devant les caméras. Elle est active dans l’industrie depuis 2008 et a récemment été vue à la télévision dans des projets comme Patrie, Bisous en l’air, Express Oui La fille des neiges. Dans le septième art, ils ont également joué des rôles pour différentes productions telles que La machine à peindre les nuages, le calme de la tempête Oui Les lignes tordues de Dieu.

.3. Aixa Villagrán est Belén Millán

Il a 44 ans et a de l’expérience dans le cinéma, le théâtre et la télévision. Elle a remporté de nombreux prix et a récemment été vue sur grand écran dans des projets comme En marge, là où deux s’adaptent Oui Fou pour elle. D’autre part, vous pouvez également profiter de son travail à la télévision où, ces derniers temps, il faisait partie de Droit de rêver, vie parfaite Oui Madrid brûle. Il fait ses débuts sur scène à l’âge de 11 ans dans des œuvres d’auteurs classiques tels que Lorca ou Miguel de Cervantes.

.2. José Coronado est Eduardo

C’est un acteur espagnol avec une vaste expérience dans le cinéma et la télévision qui a même remporté un prix Goya. Il est actif dans l’industrie depuis la fin des années 80 et certains des titres auxquels il a participé sur grand écran incluent Le corps, le feu, la couronne brisée, ton fils Oui La famille brisée, parmi de nombreux projets. À la télé? récemment dans Venin, l’innocent Oui entrevias.

.un. Milena Smith est Look Red

La jeune actrice a commencé son parcours professionnel à l’âge de 15 ans en tant que mannequin. Avant cela, elle a travaillé comme serveuse et même comme assistante d’information dans le métro. Milena a de l’expérience au cinéma où elle a participé à des titres tels que Tu ne tueras pas, mères parallèles, libellules Oui Étain et Tina. À la télévision, il a joué dans Âme et naturellement La fille des neiges.

