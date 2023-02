« Record of Ragnarok » : pourquoi Nikola Tesla fait partie des personnages de manga préférés

L’animé « Enregistrement de Ragnarok » de Netflix est la célèbre adaptation du manga écrit par Takumi Fukui et Shinya Umemura et illustré par Chika Aji. Donc, « Shumatsu pas Walkyrie » a 2 saisons disponibles sur la plateforme de streaming.

Tout au long du spectacle, nous avons assisté à une série de batailles épiques du guerre entre les humains et les dieux. En ce sens, des chiffres tels que Jésus ils avaient une place dans le matériel source.

Vous voulez rencontrer un autre personnage historique important présenté dans la pièce ? Voici pourquoi Nicolas Tesla C’est l’un des personnages préférés du manga.

QUI EST NIKOLA TESLA DANS « RECORD OF RAGNAROK » ?

Au-delà de sa pertinence dans la vie réelle, Nicolas Tesla est présenté dans la fiction comme le représentant de la Humanité au huitième tour de ragnarok (faces contre belzébuth).

Il est connu comme le « dernier savant fou de son temps », en raison des inventions qu’il a créées et qui ont changé le monde pour toujours. Il est également célèbre avec des surnoms « Enfant de Lumière » (Hikari no Ko) et le « Seul sorcier de l’histoire humaine » (Jinrui Shijō Yuiitsu no Mahōtsukai).

Il convient de préciser que c’est quelqu’un qui aime profondément son travail et, par conséquent, a le respect de ses collègues, comme Thomas Edison et Marie Curie.

Au chapitre 74 du manga « Enregistrement de Ragnarok », on en sait beaucoup plus sur son passé. On découvre par exemple que ses lunettes et sa coiffure sont inspirées de son frère aîné, danois teslaparce que je l’admirais.

On pourrait dire que c’est l’un des grands favoris du manga en raison de son importance historique et du fait que les auteurs ont respecté une grande partie de son essence d’inventeur dans l’histoire.

Nikola Tesla et son apparition dans le manga (Photo : Tokuma Shoten)

LE COSTUME DE NIKOLA TESLA DANS « RECORD OF RAGNAROK »

Nicolas Tesla Utilisez le Super Automate β. Il s’agit d’une arme divine sous la forme d’une armure mécanique dorée et bleue, conçue par lui-même. Tesla avec ses collègues scientifiques.

En conséquence de son Volundr, l’armure couvre la majeure partie de son corps, à l’exception de sa tête et de son visage. Bien sûr, le costume fait référence à ses capacités d’inventeur.

L’armure de Nikola Tesla dans « Record of Ragnarok » (Photo : Tokuma Shoten)

QUELS SONT LES POUVOIRS DE NIKOLA TESLA DANS « RECORD OF RAGNAROK » ?

Caractéristiques accordées par l’armure : La combinaison susmentionnée lui confère une protection supplémentaire, des capacités physiques et d’autres pouvoirs, tels que la lévitation, la téléportation et l’électrokinésie (la capacité de contrôler toutes sortes d’électricité).

La combinaison susmentionnée lui confère une protection supplémentaire, des capacités physiques et d’autres pouvoirs, tels que la lévitation, la téléportation et l’électrokinésie (la capacité de contrôler toutes sortes d’électricité). Endurance: Contrairement à ses collègues, il n’a montré aucun signe d’épuisement au fur et à mesure qu’il Volundr .

Contrairement à ses collègues, il n’a montré aucun signe d’épuisement au fur et à mesure qu’il . Intellect: Peut-être est-il l’homme le plus intelligent qui ait jamais existé dans l’histoire de l’humanité. Après être mort dans le Atterrir Il poursuit ses inventions.

Peut-être est-il l’homme le plus intelligent qui ait jamais existé dans l’histoire de l’humanité. Après être mort dans le Il poursuit ses inventions. Mémoire améliorée : Tesla vous avez la capacité de vous rappeler des informations cruciales sans effort.