13 raisons pour lesquelles la saison 4: date de sortie, distribution, intrigue et Clay a-t-il été arrêté?

La quatrième saison serait la dernière saison de la série 13 Reasons Why de Netflix. La saison a été officiellement déclarée le 1er août 2019 et s’est fait prendre le 5 juin 2020. Il s’agit d’une série télévisée dramatique pour adolescents américaine créée par Brian Yorkey, qui s’appuie sur le roman de 2007 Thirteen Reasons Why écrit par Jay Asher. La série parle de l’élève du secondaire Clay Jensen ainsi que de l’histoire du suicide de la deuxième élève Hannah Baker. Elle laisse une boîte de cassettes où elle explique toutes les raisons pour lesquelles elle a choisi de mettre fin à ses jours.

Que se passe-t-il dans 13 raisons pour lesquelles la saison 4?

Le groupe senior de Liberty High School se prépare à la coopération, mais bien sûr, jusqu’à ce qu’ils puissent enfin se dire au revoir et à leur école, ils devraient garder un secret dangereux enfoui, tout en créant des choix terribles qui pourraient affecter leurs stocks à jamais.

La partie la plus choquante et déchirante de la dernière saison de 13 raisons pour lesquelles l’histoire de Justin Foley est arrivée à une conclusion. Avec le spectacle, Justin a commencé à avoir plus de sens car il avait été découvert sur sa vie de maison troublée et sa dépendance à l’héroïne. Le lycéen vivait dans la rue une fois que Clay l’a emmené et s’est occupé de lui, sa famille l’a embrassé plus tard et il a décidé qu’il se débarrasserait.

La grande tragédie de la saison survient au bal lorsque Justin s’évanouit sur la piste de danse. Justin arrive à l’hôpital et est testé positif au VIH-1, qui a déjà progressé vers le sida. Il avait contracté la maladie en participant au travail du sexe alors qu’il vivait dans la rue.

Qu’arrive-t-il à l’argile?

Clay Jensen subit de graves traumatismes liés au meurtre de Monty et d’autres. Il commence à créer des hallucinations sur le fait de parler à des personnages morts. Il subit un traitement, ce qui l’aide vraiment à s’en sortir. Toutes ces tentatives pour se protéger mutuellement du secret du décès de Bryce Walker et Monty. Le récit parcourt chacun d’eux en se protégeant les uns les autres et en couvrant le meurtre de tout le monde. Winston essaie d’être amical et de les connaître enfin, il sait pourquoi cela a dû être réalisé. Il connaît leur amitié et ne leur fait pas de mal même après avoir connu la vérité. La série se termine avec leur diplôme du lycée.

