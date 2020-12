AirPods Max: Smart Case a peu d’effet sur la durée de vie de la batterie

Lorsque les nouveaux AirPods Max ont été introduits par Apple, le Smart Case en particulier a provoqué des sourcils levés avec son look qui a pris l’habitude. L’étui est destiné à mettre les écouteurs en mode ultra-basse consommation. Comme il est maintenant clair, les effets sur la durée de vie de la batterie des AirPods Max ne sont pas aussi importants que prévu.

Cela ressort d’un nouveau document d’assistance d’Apple pour les AirPods Max, dont 9to5Mac rapporte, entre autres. Comme l’explique le fabricant, les écouteurs dépourvus de bouton d’alimentation passent automatiquement en mode basse consommation après cinq minutes s’ils ne sont pas déplacés. Cependant, si les AirPods Max sont placés dans le boîtier intelligent, le mode basse consommation est immédiatement activé.

Le mode ultra-basse consommation, dans lequel Bluetooth et la fonction de recherche sont également désactivés via l’application «Où est?», N’entre en jeu qu’après plusieurs heures. Le mode particulièrement économe en énergie n’est activé qu’après 72 heures lorsque les AirPods Max sont à l’extérieur du boîtier. Dans le boîtier intelligent, le mode ultra-basse consommation est activé après 18 heures.

Voici à nouveau un aperçu des modes de batterie:

Dans un étui intelligent Pas dans un étui intelligent Mode basse consommation Tout de suite 5 minutes Mode ultra basse consommation 18 heures 72 heures

Que se passe-t-il lorsque vous portez les écouteurs autour du cou?

L’utilisation de l’étui intelligent n’a un impact plus important sur la durée de vie de la batterie des écouteurs que si vous les mettez de côté pendant plus de 18 heures, par exemple pendant la nuit. Cependant, la différence de consommation d’énergie entre Low Power et Ultra Low Power est inconnue – malheureusement, Apple ne fournit aucune information ici.

La question de savoir ce qui se passe lorsque les écouteurs sont portés autour du cou ou placés dans un autre sac et transportés reste également ouverte. Dans ce cas, les AirPods Max ne doivent pas passer en mode basse consommation car ils sont toujours en cours de déplacement. Cependant, Apple n’a pas voulu révéler la quantité d’énergie utilisée par les écouteurs – seuls des tests indépendants peuvent apporter des éclaircissements ici.