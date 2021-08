Scorsese a-t-il critiqué Marvel pour sa publicité ? C’est ce que pense James Gunn !

Martin Scorsese est un réalisateur de renom qui a réalisé de grands classiques dans sa carrière de cinéaste : Conducteur de taxi, Bons gars Oui casino, sont quelques exemples d’un travail remarquable. Votre opinion à Hollywood est entendue et respectée. C’est pourquoi beaucoup ont été blessés lorsqu’il n’a pas hésité à affirmer que les films de merveille « ce n’est pas du cinéma ». Les réactions à cet avis ont été rapides et l’un de ceux qui, à l’époque, a répondu James Gunn.

Directeur de gardiens de la Galaxie est immergé dans le genre des super-héros, travaillant également à CC avec votre prochaine entrée : The Suicide squad. Parler au milieu « Heureux, Triste, Confus », Gunn a affirmé que les paroles de Scorsese est venu en raison de la promotion de son film de Netflix, L’Irlandais. Le cinéma de super-héros a trouvé quelqu’un pour le défendre !

James Gunn contre Martin Scorsese

Rappelez-vous que Scorsese avait également critiqué l’algorithme de Netflix, l’entreprise avec laquelle vous avez travaillé L’Irlandais. En ce sens, le réalisateur populaire a déclaré que ce type de technologie « c’est dangereux » car il supprime « la créativité » quand il s’agit de profiter des films. Ce qui est certain, c’est que Scorsese a eu de nombreuses opinions controversées récemment et ça n’allait pas être trop long pour que quelqu’un réagisse. James Gunn dit présent !

« J’ai trouvé terriblement cynique qu’il n’arrête pas de s’en prendre à merveille, est la seule chose qui pourrait obtenir sa publicité cinématographique. Il n’arrêtait pas de s’en prendre à la marque pour promouvoir son film dans les médias. Il crée son film à l’ombre des films de merveille. Il s’en est servi pour attirer l’attention sur quelque chose qui ne suscitait pas l’intérêt qu’il souhaitait. »Gunn a exprimé.

Cependant, il y a un point de rencontre entre les deux cinéastes. Le directeur de l’imminente The Suicide squad met en évidence la cruauté de nombreux blockbusters : « Une grande partie de ce qu’il a dit est vrai. Il y a des émissions sans cœur ni âme qui ne reflètent pas ce qui devrait se passer. Plusieurs fois, j’ai entendu des réalisateurs dire que nous allions faire quelque chose de différent, puis céder aux caprices du studio et me tuer dégoûter. »

Tout indique que l’entrée de James Gunn dans le DC Univers étendu il a peu, plutôt pas, d’influence de l’étude. Les premières critiques de The Suicide Squad ils ont été très positifs. Martin Scorsese aura-t-il le temps d’apprécier ce film ? C’est peut-être le film qui parvient à le réconcilier avec un genre qui, au moins aujourd’hui, est en plein essor.