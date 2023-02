Megan Fox se serait séparée de Machine Gun Kelly pour une infidélité du rappeur

in

Megan Fox aurait mis fin à sa relation avec Machine Gun Kelly après un post de l’actrice qui laisse entendre une infidélité de la part du rappeur. Attention!

©GettyMegan Fox et la mitrailleuse Kelly

Megan Fox et la mitrailleuse Kelly Ils ont commencé à se fréquenter en 2020 après s’être rencontrés sur le tournage d’un thriller policier intitulé Minuit dans le Switchgrass dont ils étaient les protagonistes. La relation a commencé juste après que l’interprète ait divorcé de son mari et du père de ses enfants : brian austin vert. Le nouveau couple deviendrait le centre d’attention avec leurs tenues à la mode et la nouvelle choquante qu’ils venaient boire le sang de l’autre.

Ce qui est certain, c’est que Megan Fox a posté un post sur Instagram à minuit avec le titre : « Vous pouvez goûter à la malhonnêteté / C’est dans votre souffle »une parole que les fans reconnaîtront comme un clin d’œil à Priez pour que vous m’attrapiez de Beyoncé de son album limonadequi parlait de l’ancien chanteur de L’enfant du destin découvrant que son partenaire la trompait. Puis les spéculations ont commencé sur l’actrice de transformateurs et MGK.

Megan Fox a-t-elle rompu avec MGK pour infidélité ?

Après ce post sur Instagram, Megan Fox Il a décidé de supprimer toutes les images qu’il avait sur ce réseau social avec son partenaire, une raison qui a fini par convaincre ceux qui spéculaient sur une éventuelle rupture à la suite d’une infidélité de MGK. De plus, les actions sur Internet de la part de l’interprète ne s’arrêtent pas là puisque l’actrice de Les tortues Ninja Il a désactivé son compte Instagram.

Megan Fox et la mitrailleuse Kelly ils se sont fiancés au début de 2022 lorsqu’il lui a proposé une bague en émeraude et en diamant conçue pour être douloureuse à retirer. Il y avait auparavant des rumeurs selon lesquelles le couple traversait une période difficile dans leur relation en août dernier, mais rien n’avait autant de conséquences publiques que les actions que l’actrice avait entreprises sur Instagram.

Mitrailleuse Kelly Il n’a toujours pas parlé de cette situation sur sa vie de couple ni n’est sorti pour démentir la croyance des fans de Megan Fox qu’ils sont déjà persuadés que le rappeur était bel et bien avec une autre femme, trahissant la confiance de sa future épouse. Un utilisateur des médias sociaux a laissé le message suivant : « Combien de fois faut-il le dire aux gens ? Ce n’est pas une question d’apparence. Il a trompé une fille pour être avec elle, s’attendait-il vraiment à ce que ce soit lui qui le change ? ». Alors, comment cette histoire va-t-elle continuer ?

