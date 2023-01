« Record of Ragnarok 2 » : qui est qui dans les nouveaux épisodes de la guerre des dieux contre les humains

es-tu fan de « Enregistrement de Ragnarok » et vous avez encore besoin d’apprendre les noms de toutes les divinités ? Ne vous inquiétez pas, vous trouverez ici une liste rapide de tous les représentants des dieux et des humains de la deuxième saison de votre anime préféré.

Après la défaite de Lu Bu et Adam par Thor et Zeus, et malgré le fait que Kojiro Saski va renverser Poséidon, le combat entre les dieux et les humains continue d’être plein d’action et de moments de suspense inoubliables.

Cependant, en raison du grand nombre de personnages ajoutés, il peut être très déroutant de se souvenir de l’origine de tous les guerriers et de leurs causes de combat pendant Ragnarok.

Par conséquent, chez MAG, nous avons dressé une liste des personnages qui occuperont le devant de la scène lors de la deuxième saison de « Record of Ragnarok ». Arriverez-vous à tous vous en souvenir ?

RENCONTREZ LES PERSONNAGES DE LA DEUXIÈME SAISON DE « RECORD OF RAGNAROK »

BRUNHILDE

La plus grande des 13 Valkyries de Valhalla est essentielle dans cette intrigue. Rappelons que c’est elle qui a mis en pause la rencontre des dieux pour favoriser la promulgation du Ragnarok et, par la suite, le combat entre divinités et guerriers.

Bien que Brunhilde soit une entité techniquement classée comme demi-dieu, elle guide également les humains dans le combat final.

Le représentant des humains aspire à vaincre tous les dieux après Ragnarok (Photo : Waifus Wiki)

Parfois, son comportement insensible peut générer plus d’un conflit, mais son désir de sauver l’humanité devient un obstacle pour les dieux.

GÖLL

La plus jeune des 13 Valkyries et l’assistante de Brunhilde dans cette sélection des meilleurs guerriers. Bien qu’elle ne montre aucun intérêt à sauver les humains, sa «sœur aînée» est toujours disponible à n’importe quelle commande.

La mineure des valkyries dit aussi qu’elle est présente dans le combat des dieux contre. humains (Photo: Shuumatsu no Walküre Wiki)

Son principal défaut est son anxiété, à tel point que son stress et son souci de sauver le reste viennent déranger les Valkyries plus âgées.

JACK L’ÉVENTREUR

Le représentant de l’humanité au quatrième tour de Ragnarok a montré sa puissance en combattant Hercule.

Bien qu’il soit un tueur naturel, Jack est souvent connu pour ses bonnes manières et sa disposition égale à celle d’un gentleman anglais.

Remarquez, il ne lui en faudra pas beaucoup pour révéler son monstre intérieur et planifier d’anéantir tout le monde autour de lui.

Son sang froid fait de Jack l’un des plus redoutables de tous les anime (Photo: Special)

La chose la plus remarquable à propos de ce personnage est qu’il est le seul représentant perçu comme un méchant, même des doutes sur l’aide de ses compagnons lors des combats.

HERCULE

Le demi-dieu d’origine grecque (également appelé Héraclès) est le représentant des dieux dans le quatrième combat de Ragnarok lors du combat avec Jack l’Éventreur.

Parmi ses exploits les plus célèbres (datant de la culture grecque) figurent la conquête du lion de Némée, de l’hydre à neuf têtes de Lerne ou de la biche de Cérinée.

La divinité grecque se distingue par son grand physique et sa grossièreté dans le combat au corps à corps (Photo: My Anime List)

Bien qu’il soit un digne représentant céleste, Hercule a une affinité pour les humains, étant connu comme l’être le plus juste de l’univers au-dessus des autres dieux.

L’honneur et la dignité sont ses principales capacités, même si nous ne pouvons ignorer son incroyable force de demi-dieu.

Raiden Tameemon

Un autre des représentants des humains est Raiden Tameeon, qui se retrouve à combattre en tant que Shiva après la promulgation de Ragnarok.

Aussi connu sous le nom de « Peerless Rikishi », Raiden est un lutteur de sumo expert dans l’histoire japonaise et possède des muscles capables d’écraser n’importe quel objet en quelques secondes.

Tameeon est le meilleur lutteur de sumo de tout son pays (Photo : My Anime List)

Bien sûr, sa principale difficulté est la luxure, qui peut lui faire perdre la tête lorsqu’il est en présence d’une dame, bien qu’il ait toujours précisé qu’il prenait les combats très au sérieux lorsqu’une bataille éclatait.

SHIVA

Un autre des représentants des dieux de Ragnarok est le redoutable Shiva. Le chef incontesté du panthéon hindou et l’un des principaux dieux de la réunion principale font de sa personnalité l’une des plus stoïques de tous les anime.

Grâce à ses 4 bras et à ses connaissances en arts martiaux, Shiva a réussi à être le meilleur combattant de tous les anime.

Ses 4 bras désarment tout adversaire qui cherche un combat au corps à corps avec lui (Photo : My Anime List)

Bien sûr, l’insouciance et l’arrogance font généralement partie de ses défauts, en plus de son manque de modération dans ses propos.

BOUDDHA

Le représentant des humains après la consécration de Ragnarok a présenté ses cartes après avoir combattu contre Zerofuku.

Bien qu’il ait fait partie des représentants des dieux dans un premier temps, Bouddha décida de faire défection pour rejoindre Brunhilde et lutter pied à pied contre l’anéantissement de toute l’humanité.

Après avoir déserté les dieux, Bouddha cherchera à sauver les humains après la promulgation du Ragnarok (Photo : Shuumatsu no Valkyrie Wiki)

Sa tolérance est l’une de ses vertus, car il en vient à penser que la menace des dieux n’est peut-être qu’une simple plaisanterie. Bien qu’il soit quelque peu extraverti et quelque peu provocant, ses pouvoirs inégalés parviennent à faire la différence à chaque rencontre.