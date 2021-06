La série d’animation Mass Effect aurait lieu sur Netflix

Effet de masse peut enfin obtenir une adaptation hollywoodienne des gens de Netflix. La populaire série de jeux vidéo de science-fiction EA et Bioware obtiendrait une série animée sur le service de streaming, qui devient un territoire familier pour l’entreprise. En supposant que la série se concrétise, ce sera un autre exemple de Netflix doublant les adaptations de jeux vidéo en tant que franchises potentielles.

Selon un nouveau rapport, Netflix a mis un Effet de masse série animée en développement. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent quelque peu rares, on dit que cela racontera une histoire originale. Selon le rapport, l’émission « se concentrera sur un agent militaire de l’Alliance qui enquête sur des actes terroristes à travers la galaxie. Il n’adaptera pas nécessairement la trilogie originale de jeux. Ainsi, Command Shepard ne devrait pas apparaître. Cela prendra plutôt place « à côté » de son histoire.

Ce n’est pas un développement totalement inattendu. UNE Effet de masse Le film était en développement à un moment donné, bien qu’il ne se soit jamais concrétisé. Fait intéressant, directeur de projet pour le récent Mass Effect : Édition Légendaire, Mac Walters, a abordé la notion d’adaptation. Plus précisément, dans une interview avec Insider, il a expliqué que la télévision convient mieux à cette franchise qu’à un film, en raison de sa nature épisodique.

« Lorsque nous construisons un Effet de masse jeu, nous avons une colonne vertébrale ou une histoire globale que nous voulons raconter, mais chaque niveau ou mission est comme son propre épisode télévisé. Il ne s’écrit pas à l’avance. Il est écrit au moment où nous y arrivons. Donc, il est ajouté à l’histoire principale et parfois l’histoire principale est ajustée parce que nous avons fait quelque chose de vraiment cool dans cet « épisode ». Tellement loin de la narration est un endroit idéal pour les franchises de jeux. »

En effet, alors que de nombreux films de jeux vidéo ont échoué au fil des ans, la télévision a apparemment eu plus de chance. Netflix, en particulier, a très bien réussi avec Castlevania, et un spin-off est actuellement en préparation. Ils ont aussi un Assassin’s Creed série d’action en direct en développement, ainsi que deux Resident Evil spectacles, un live-action et un anime. En dehors de Netflix, Paramount filme l’émission télévisée Halo à longue gestation et HBO se prépare pour une série The Last of Us. Ceci pour dire, un Effet de masse L’émission de télévision a beaucoup de sens.

Effet de masse repose sur un groupe d’explorateurs sur Mars qui découvrent les vestiges d’une ancienne civilisation spatiale. Au cours des décennies suivantes, ces mystérieux artefacts révèlent de nouvelles technologies, permettant à l’humanité de traverser les étoiles. La base de cette technologie était une force qui contrôlait le tissu de l’espace et du temps. C’est un univers riche avec beaucoup d’espace pour jouer. Non seulement cela, mais les jeux se sont vendus à des millions d’exemplaires et ont été largement acclamés. C’est apparemment le candidat parfait pour une émission de haut niveau. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via https://www.thathashtagshow.com/2021/06/23/exclusive-mass-effect-series-in-development-for-netflix/|That Hashtag Show.

