La bande-annonce de More Than Miyagi célèbre la vie et l’héritage de la star du karaté Pat Morita

La vie et l’héritage de Le Karaté Kid La star de la franchise Pat Morita sera explorée dans le prochain documentaire Plus que Miyagi: l’histoire de Pat Morita. Dans le film, le cinéaste Kevin Derek décrit les débuts de Morita aux prises avec la tuberculose vertébrale à ses combats contre la toxicomanie et l’alcoolisme à l’âge adulte, tout en célébrant le travail de l’acteur et du comédien sur les grands et petits écrans. Love Project Films a publié la bande-annonce officielle sur YouTube.

Selon le synopsis officiel: « L’acteur nominé aux Oscars, mieux connu pour son rôle de M. Miyagi, a laissé derrière lui un récit autobiographique douloureusement révélateur de son séjour bien trop bref ici sur terre. les lumières vives et la discrimination à Hollywood. Au fond de cet artiste doux, généreux et aux multiples talents bouillonnait une armée de démons, que même l’alcool et la drogue ne pouvaient masquer. «

Pendant la production, un aperçu du documentaire a été publié, mettant en vedette Tommy Chong parlant de ses souvenirs de Morita. « Il est devenu M. Miyagi », dit Chong dans le clip. «À bien des égards, c’était lui. C’était Pat.

Entretiens d’archives avec Pat Morita lui-même sera utilisé pour aider à raconter l’histoire de sa vie dans le film. Avec Chong et d’autres bandes dessinées comme Larry Miller, divers collègues célèbres de Morita seront également interviewés pour parler de leur défunt ami. Cela inclut Morita Le Karaté Kid co-stars Ralph Macchio, Martin Kove et William Zabka, et son Jours heureux co-stars Marion Ross et Henry Winkler.

Morita est bien-aimé pour avoir joué le rôle emblématique de M. Miyagi dans Le Karaté Kid franchise, un rôle qui lui a valu un Oscar du meilleur second rôle. Des images d’archives et des références ont également maintenu la présence du personnage dans la populaire série de suites sur Netflix, Cobra Kai. Après Le Karaté Kid, Morita a également remporté une nomination aux Emmy pour jouer Tommy Tanaka dans le téléfilm Amos. Il a également écrit et joué dans le film sur la Seconde Guerre mondiale Coeurs captifs.

Bien que M. Miyagi puisse être le rôle déterminant de la carrière de Morita, les fans apprécient également l’acteur pour le travail qu’il a accompli en tant que comédien. Il est très connu pour jouer Arnold sur Jours heureux, aidant à établir à quel point il pouvait être talentueux en tant que drôle. Morita a également joué le rôle de l’inventeur Taro Takahashi dans sa propre série comique, M. T et Tina, qui était la première sitcom américano-asiatique à la télévision en réseau. De plus, Morita est apparu dans des rôles comiques sur Sanford et fils, Marié avec des enfants et Les Hughley et a eu un rôle récurrent dans la série Nickelodeon Les fichiers mystères de Shelby Woo.

Comme vous le verrez dans le documentaire, Morita a lutté avec ses démons personnels dans les coulisses, comme beaucoup d’autres personnes célèbres et drôles. C’est dommage qu’il soit parti, mais le film prouve également que son héritage perdure plus de 15 ans après sa mort. Plus que Miyagi: l’histoire de Pat Morita premières sur iTunes, Amazon Prime Video et d’autres services de streaming le 5 février. La bande-annonce officielle nous vient avec l’aimable autorisation de Love Project Films sur YouTube, et certains détails de cette histoire nous viennent de Entertainment Weekly.

Sujets: More Than Miyagi, Karate Kid