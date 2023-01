The Last of Us renouvelé pour la saison 2

The Last of Us reviendra pour une deuxième saison, a confirmé HBO.

La série HBO déjà acclamée par la critique, Le dernier d’entre nous, vient d’être renouvelée pour une deuxième saison. La série, qui a jusqu’à présent reçu des critiques élogieuses et a été saluée comme la plus grande adaptation de jeu vidéo de tous les temps, reviendra pour des aventures plus intenses à travers le paysage post-apocalyptique. Bien qu’il n’y ait que deux épisodes, le renouvellement rapide ravira à coup sûr les fans.





« Je suis honoré, honoré et franchement bouleversé que tant de personnes se soient connectées et se soient connectées à notre récit du voyage de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable distribution et équipe, et HBO a dépassé mes attentes déjà élevées », Le dernier d’entre nous a déclaré le créateur et producteur exécutif Neil Druckmann après la nouvelle. « Maintenant, nous avons le plaisir absolu de pouvoir le refaire avec la saison deux ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog & PlayStation, merci !

The Last of Us a suscité une réaction extrêmement positive de la part des critiques et du public, et détient actuellement 97% délicieusement frais sur Rotten Tomatoes, avec le consensus indiquant; « En conservant les aspects les plus addictifs de son matériel source bien-aimé tout en approfondissant l’histoire, The Last of Us est une télévision digne de ce nom qui se classe parmi les plus grandes adaptations de jeux vidéo de tous les temps. »

« Je suis tellement reconnaissant à Neil Druckmann et HBO pour notre partenariat, et je suis encore plus reconnaissant aux millions de personnes qui nous ont rejoints dans ce voyage », ajoute Le dernier d’entre nous producteur exécutif et showrunner Craig Mazin. « Le public nous a donné la chance de continuer, et en tant que fan des personnages et du monde créés par Neil et Naughty Dog, je ne pourrais pas être plus prêt à me replonger. »





The Last of Us donne vie au jeu vidéo extrêmement populaire sur HBO

Par le créateur primé aux Emmy Awards de TchernobylCraig Mazin, et le créateur du célèbre jeu vidéo sur lequel la série est basée, Neil Druckmann, Le dernier d’entre nous suit Le Mandalorien star Pedro Pascal comme Joel et Jeu des trônes star Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie. Se déroulant vingt ans après la destruction de la civilisation moderne, Le dernier d’entre nous se concentre sur Joel, un survivant endurci, qui est chargé d’escorter une adolescente, Ellie, à travers le monde post-apocalyptique. Ce qui commence comme un petit travail devient rapidement un voyage brutal et déchirant alors que le couple improbable se rapproche tout en naviguant à travers la dureté du monde dans lequel ils vivent, endurant des circonstances brutales et des tueurs impitoyables lors d’une randonnée à travers l’Amérique post-pandémique.

La distribution d’ensemble comprend Gabriel Luna (Terminator : sombre destin), Merle Dandridge, qui reprendra son rôle des jeux vidéo en tant que Marlene, Anna Torv (La frange), Nick Offerman (Parcs et loisirs, Développeurs), le nouveau venu Keivonn Woodard et Lamar Johnson (La haine que tu donnes).

Le reste de la distribution de soutien comprend Murray Bartlett (Le Lotus Blanc), Tempête Reid (Euphorie) et Nico Parker (Le troisième jour). L’adaptation comportera également des rôles pour plusieurs doubleurs du jeu vidéo, tels que Jeffrey Pierce, qui a exprimé Tommy, Ashley Johnson, qui a exprimé Ellie, et Troy Baker, qui a exprimé Joel.

Le dernier d’entre nous créée le 15 janvier 2023, la première saison devant durer neuf épisodes et se terminant le 12 mars 2023.