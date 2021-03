Realme 6i et Narzo 10 commencent à recevoir un accès anticipé à la mise à jour Realme UI 2.0

02 mars 2021 13:21:45 IST

Conformément à la feuille de route de Realme UI 2.0 (Android 11), les utilisateurs de Realme 6i et Realme Narzo 10 ont commencé à recevoir la mise à jour Realme UI 2.0. L’accès anticipé permettra aux utilisateurs de découvrir pour la première fois les nouvelles fonctionnalités de Realme UI basées sur Android 11. Selon l’entreprise, il faut remplir une demande Formulaires Google pour avoir demandé la mise à jour de février. Dans un premier temps, la mise à jour sera déployée auprès d’un nombre limité de clients.

Le canal d’application pour les deux modèles a été ouvert par Realme le 27 février. Les utilisateurs qui demandent un accès anticipé doivent également respecter certaines des conditions énoncées par l’entreprise. Selon un communiqué de presse, il faut s’assurer que son téléphone n’est pas rooté.

Aussi pour éviter la perte de données, Realme a conseillé aux utilisateurs de sauvegarder leurs données personnelles avant de continuer. Étant donné que certaines versions d’applications tierces peuvent ne pas encore être compatibles avec Android 11, il est possible qu’après la mise à jour de ces applications, elles ne soient pas disponibles ou tombent en panne à plusieurs reprises. Par conséquent, la société recommande de mettre à jour toutes les applications avec leur dernière version disponible dans les magasins d’applications avant de procéder à la mise à jour.

Les utilisateurs doivent noter que les « versions d’accès anticipé » peuvent laisser un impact imprévisible sur les appareils et affecter l’utilisation quotidienne. La mise à jour prendra beaucoup de place, donc ONE doit s’assurer que le stockage du téléphone est supérieur à 5 Go.

L’entreprise a soutenu qu’elle ne peut garantir que chaque candidat recevra la mise à jour, car des situations telles que la communication réseau et l’ajustement de la stratégie peuvent affecter le processus de mise à jour. Realme a averti qu’après le déploiement de la mise à jour, les téléphones Realme 6i et Realme Narzo 10 auront temporairement le mode scène de nuit de la caméra avant et le mode grand angle de la scène de nuit arrière désactivés. Cependant, ceux-ci seront de retour dans les versions ultérieures.

Les utilisateurs qui ne reçoivent pas la mise à jour peuvent attendre la version officielle pour mettre à jour leur appareil vers l’interface utilisateur 2.0.

.

