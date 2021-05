L’histoire d’Emanuela Fanelli gesticulant, le mème tiré de l’émission Una Pezza de Lundini

En raison de la nature mondiale du Web, la plupart des mèmes qui circulent en ligne proviennent de l’étranger – souvent aux États-Unis, parfois en Extrême-Orient ou en Europe. Les exemples de mèmes locaux à fort tirage cependant, il n’y a pas de pénurie: l’un des produits made in Italy les plus utilisés parmi ceux qui surfent entre les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie dans notre pays représente un jeune femme gesticulant de manière flagrante, et a une origine et une histoire très précises. Elle est Emanuela Fanelli, comédienne et comédienne qui, en l’espèce, exécute un bâillon dans l’émission télévisée Una Pezza di Lundini.

Qu’est-ce que le mème d’Emanuela Fanelli gesticule

Le mème est un ensemble de deux cadres ou plus dans lequel l’actrice a l’intention d’en faire pour le spectateur gestes de complicité pêche à deux mains de nos propres gestes. En réalité, l’image n’a pas toujours la même apparence, au contraire: elle présente de nombreuses variations de circulation, principalement parce qu’elle provient en réalité d’une vidéo. Dans le clip, que l’on retrouve également sur des sites de partage de vidéos comme YouTube, Fanelli gesticule silencieusement et pendant plusieurs secondesassis dans ce qui ressemble à un studio d’enregistrement de publicités télévisées; le matériel peut être utilisé à la fois dans son format d’origine et en extrayant une ou plusieurs images du clip pour créer un meme ad hoc, éventuellement en ajoutant du texte.

D’où vient le mème

Le fond sur lequel se produit l’actrice est en fait conçu pour rappeler celui des présentateurs de télévision Rai en vogue jusqu’en 2016. Il s’agit d’un effet destiné à un bâillon récurrent dans le programme de télévision Un morceau de Lundini, que le comédien introduit de manière ironique au début de chaque épisode. Dans l’épisode en question, Fanelli annonce que l’épisode qui est sur le point d’être diffusé est en fait le dernier, suggérant cependant que la transmission pourrait encore avoir un avenir. Les gestes découlent de cette volonté de diffuser cette communication aux téléspectateurs de manière informelle, et ont été pris par les nombreux fans du programme comme un modèle pour un mème qui circule en ligne depuis des mois maintenant.

