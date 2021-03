Le projet Adam expliqué: le film de voyage dans le temps de Ryan Reynolds n’est pas ce que vous pensez

Ryan Reynolds et Mark Ruffalo pourraient bientôt se retrouver dans le MCU alors que Deadpool de Reynolds rejoindra enfin la franchise de super-héros. Mais avant que Merc ‘with the Mouth ne fasse face à l’incroyable Hulk, Reynolds et Ruffalo seront vus ensemble dans le prochain long métrage de science-fiction Le projet Adam. Dans une interview avec Collider, le scénariste Jonathan Tropper, qui a retravaillé les premières ébauches du film pour donner forme au scénario final, a révélé l’élément familial fort qui traverseLe projet Adam.

« Pour moi, le temps [travel] n’était qu’un appareil. Le film n’est pas un film de voyage dans le temps de science-fiction hardcore. C’est un film sur les gens … Pour moi, c’était plus sur les personnages et l’histoire de ce garçon qui a perdu son père et essaie de comprendre ce que cela signifie, à travers une aventure vraiment intéressante. Je n’écrirai jamais un film de type Christopher Nolan sur le voyage dans le temps. Cela ne m’intéresserait pas. Pour moi, il s’agit plus de trouver cette histoire qui plaît au petit enfant en chacun de nous. «

Le film verra Ryan Reynolds dans le rôle d’Adam Reed, qui appartient à un futur où la technologie permettant de voyager dans le temps en est encore à ses balbutiements. Adam utilise la technologie naissante pour voyager dans le temps et rencontrer son moi de 13 ans, qui pleure la perte de leur père, joué par Ruffalo.

Après avoir rencontré son passé, les deux Adams se lancent ensemble dans un voyage pour retrouver leur père dans le passé, afin de sauver l’avenir. La mission devient non seulement une quête pour éviter une catastrophe future, mais aussi pour faire face à la perte de leur père. Pour compliquer les choses, les deux Adams ne s’entendent pas vraiment très bien et doivent apprendre à négocier leurs différends pour travailler ensemble.

Pour les fans qui se sont habitués à voir Reynolds dans le rôle du cynique Deadpool, le regarder dans un rôle sincère pourrait être une vente difficile. Selon Tropper, l’acteur a eu un engagement étroit avec le scénario de Le projet Adam, et son esprit de marque a été une aide utile pour le scénario.

« D’abord, [Reynolds is] également producteur du film. Lui et Shawn Levy, le réalisateur (avec qui j’ai déjà travaillé), ont passé beaucoup de temps à se pencher sur le script, et Ryan a apporté beaucoup de contribution au scénario, absolument. Il est très vif d’esprit et son esprit est très précis. Ce n’est pas seulement son esprit, son sens du caractère est très pointu. Nous avons passé beaucoup de temps à peaufiner le scénario ensemble une fois qu’il est arrivé à bord. «

Réalisé par Shawn Levy et écrit par Jonathan Tropper, Le projet Adam met en vedette un casting principal composé de Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana et Catherine Keener. Le film est toujours en développement et Netflix n’a pas encore donné de date officielle pour sa sortie. Cette nouvelle est née à Collider.

Sujets: The Adam Project, Netflix, Streaming