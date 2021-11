X-Men : la série animée arrive sur Disney + avec de nouveaux épisodes

in

Fans de X Men Ils s’en souviennent comme l’un des joyaux animés des années 90. Une série qui a adapté les intrigues les plus sombres des romans graphiques mettant en vedette Xavier, Wolverine, Cyclope, Magneto et les autres mutants qui ont montré leur combat dans un monde qui les avait souvent peur. étant différent. La thématique de l’inclusion si latente dans le matériau d’origine ne se démodera jamais et Disney+ le sait.

X-Men : la série animée a ouvert la voie au premier film de cet ensemble de super-héros réalisé par Bryan Singer et a été l’une des grandes raisons pour lesquelles ce groupe de mutants a gagné les faveurs de toute une génération qui a apprécié chacune des intrigues de la série : les Sentinelles, Magneto, Apocalypse, le Phénix. La liste est longue et la nostalgie beaucoup.

La série animée classique X-Men est de retour !

Les créateurs du programme l’ont emmené aux autorités de Disney+ l’idée de reprendre la série là où elle s’était arrêtée. Le titre de la nouvelle émission est X-Men 97. Les directeurs d’origine superviseront le travail créatif de l’écrivain Beau DeMayo, du réalisateur superviseur Jake Castorena et du producteur Charley Feldman. De cette façon le X Men ils retourneront à leurs missions animées.

Les acteurs originaux sont prêts à revenir à l’action : Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith et Alyson Court. Certains d’entre eux auront même de nouveaux rôles dans ce retour tant attendu qui surprendra sûrement avec de nouvelles intrigues. Après tout, de nombreuses années se sont écoulées depuis La série animée fini.

Il y a aussi de la place pour de nouveaux talents au sein du casting récurrent de X-Men 97: Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett et AJ LoCascio.

X-Men : la série animée a fait ses débuts en 1992 et a adapté bon nombre des histoires de mutants les plus populaires. Après cinq ans à l’antenne, l’intrigue a pris fin lorsque l’équipe de héros et Magneto ont dit au revoir au professeur X qui est emmené dans l’espace par les Shi’ar pour un traitement médical après avoir subi une tentative d’assassinat. Apparemment, l’histoire continuera à partir de ce moment où nous la verrons en 2023 en streaming.

