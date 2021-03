Le rôle Twist de Deathstroke dans la Justice League de Zack Snyder révélé

Le réalisateur Zack Snyder a taquiné ce à quoi nous pouvons nous attendre du retour de Deathstroke de Joe Manganiello dans The Snyder Cut, et il semble qu’une équipe inattendue est en route. S’exprimant à l’IGN Fan Fest 2021, Snyder a révélé que, plutôt que d’être à la gorge l’un de l’autre, Deathstroke et Homme chauve-souris travaillerons ensemble pour le plus grand bien.

« Le personnage de Joe dans ce film lorsque nous le trouvons, il est clair que lui et Batman ont conclu une sorte d’accord et ils ont un peu de partenariat. Il y a un plus grand ennemi, je suppose. Je pense que c’est la grande différence. Ils ne le sont pas. enfermés dans un combat mortel. Ils travaillent en fait ensemble pour essayer de trouver comment faire fonctionner ce monde. «

Jusque là, Joe Manganiello n’est apparu que dans une très courte séquence de post-crédits en tant que supervillain DC populaire. Néanmoins, il a été accueilli avec une positivité écrasante de la part des fans, qui ont tous hâte d’en voir plus dans le prochain La coupe Snyder. Coup mortel est susceptible d’apparaître dans la séquence étendue Knightmare, qui a été taquinée tout au long du marketing du film, les événements apocalyptiques réunissant sans aucun doute Batman et son ancien ennemi pour abattre un ennemi commun.

Le nouveau regard sur la réalité Knightmare dans Justice League de Zack Snyderest sûr d’être un spectacle passionnant pour les fans de DC, car il verra également le retour de Jared Leto en tant que Joker, un autre méchant avec lequel Batman est obligé de s’associer. Snyder a déjà taquiné certains détails de leur interaction en disant: «Ce qui est cool à propos de la scène, c’est que Joker parle directement à Batman de Batman.

C’est Joker qui analyse Batman à propos de qui il est et de ce qu’il est. »Snyder a poursuivi, promettant de donner aux fans ce qu’ils attendaient,« C’est ce que j’ai aussi ressenti comme les fans méritaient de l’univers DC. C’est-à-dire que le Jared Leto Joker et le Ben Affleck Batman, ils ne se sont jamais vraiment rencontrés. Cela ne me semblait pas cool que nous fassions tout le chemin à travers cette incarnation de Batman et Joker sans les voir se réunir … La scène explique pourquoi Bruce avait la carte Joker enregistrée sur son arme que vous voyez dans Batman v Superman. «

Quant à Deathstroke, l’assassin qualifié était censé être le principal antagoniste de l’échec de Ben Affleck. Homme chauve-souris film solo, quelque chose que Snyder espère encore voir un jour. «J’adore Joe, il est génial. J’adorerais vraiment voir ces deux-là se lancer, ce serait amusant. Qui sait? a déclaré récemment le directeur. « Nous savons que Ben va être dans le film Flash, ce qui est agréable de le voir [back as Batman]. Ça coule, c’est sympa. «

Justice League de Zack Snyder suivra probablement une intrigue similaire à ce que le public a vu dans les théâtres en 2017 et reprendra après la mort de Superman à la fin de Batman V Superman: l’aube de la justice. À la suite du sacrifice de Superman, Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le monde reste protégé, alignant ses forces avec Diana Prince sur le projet de recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques.

La coupe Snyder sera une extravagance de film de bande dessinée de 4 heures qui sera divisée en chapitres. La coupe Snyder devrait être publié sur HBO Max le 18 mars 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’IGN.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, Deathstroke