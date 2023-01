Razzie Awards : le rôle qui s’est passé avec Ryan Kiera Armstrong

Récompenses Razzie

Depuis 1981, une sorte de parodie des Oscars a lieu : une cérémonie de remise des prix qui se charge de mettre en lumière chaque année le pire du cinéma.

© IMDbRyan Kiera Armstrong.

Cela fait maintenant plus de 40 ans qui se sont écoulés depuis la première fois que les prix ont été décernés framboise doréecommunément appelé Récompenses Razzie. Chacune de ces cérémonies est chargée de mettre en lumière le pire qui a été vu au cinéma durant les 12 mois précédant sa célébration. Ils sont une sorte de parodie Les Oscars.

Cette année, les nominations pour les prix razzie Ils sont venus avec la controverse et ont rapidement indigné tous les membres de l’industrie. L’organisation à l’origine de ces prix a nommé la pire actrice pour Ryan Kiera Amstrong pour ce qui a été fait pendant refaire de allume feuun film inspiré du travail de Stephen King.

L’actrice de 12 ans a été défendue par pratiquement toutes les personnes impliquées dans l’industrie et de les prix razzie ils ont dû revenir en arrière et retirer sa nomination. De plus, ils se sont excusés de l’avoir inclus dans la liste. « Nous pensons que des excuses publiques sont dues à mademoiselle armstronget nous tenons à dire que nous sommes désolés pour tout préjudice que vous avez subi à la suite de nos décisions. »ont-ils assuré.

Parmi ceux qui ont défendu l’actrice se trouvait Macaulay Culkinnominé en 1995 pour trois films différents auxquels il a participé. « Je suppose qu’il était beaucoup plus facile de rire des enfants en 1995 »a écrit sarcastiquement le protagoniste de Mon pauvre petit angedans un post qui comptait près de deux mille aime.

+Les nominés pour la pire actrice au Razzie

Après avoir retiré un Ryan Kiera Amstrong de la liste, la liste des nominés pour la pire actrice de les razzies sont restés composée par Bryce Dallas Howard (pour l’oubliable Dominion du monde jurassique), Diane Keaton (pour Mack et Rita), Kaya Scodelario (pour La fille du roi) et Alicia Silverstone (pour Le Réquin).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?