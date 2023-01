The Snow Girl : des séries similaires à regarder en streaming

in

DIFFUSION

Pas que de la fiction avec Milena Smit et José Coronado ! Ce sont les productions à suspense que vous pouvez regarder sur Netflix et HBO Max.

©NetflixThe Snow Girl, la série furieuse sur la plateforme de streaming en ce moment.

Dans les dernières heures, une série espagnole a réussi à voler tous les yeux des utilisateurs de Netflix. Il s’agit de La fille des neigesla fiction mettant en vedette Milena Smith et José Coronado qui se déroule lors du défilé des Trois Rois à Malaga en 2010. Dans ce contexte, une jeune femme disparaît et un journaliste ouvre une enquête pour la retrouver. Si vous l’avez déjà vu, en voici d’autres séries très similaires à regarder en streaming.

+ Série similaire à The Snow Girl

– L’Affaire Alcàsser

En 2019, il atteint Netflix une docu-série intitulée L’affaire Alcàsser. Tout au long de six épisodes, l’histoire des trois jeunes femmes disparues d’une ville alors qu’elles se rendaient en boîte de nuit est reconstituée. L’influence des médias et l’opinion publique de tout un pays qui suit l’affaire à la télévision font de cette série un disque incontournable sur la plateforme de streaming.

-Objets tranchants

un péché La fille des neigesla série Objets tranchants a un journaliste dans son rôle principal. A cette occasion, la femme doit retourner dans sa ville natale pour couvrir le meurtre de deux jeunes filles et ainsi affronter son sombre passé. La fiction est disponible sur HBO Max et présente des performances d’Amy Adams, Patricia Clarkson, Eliza Scanlen et Sydney Sweeney, entre autres personnalités.

– L’innocent

Si vous aimez les séries espagnoles avec la présence de José Coronadoalors vous ne pouvez pas manquer L’innocent. Mettant en vedette Mario Casas, la production tourne autour de Mat, un jeune homme qui s’implique dans une bagarre et tue accidentellement un homme. Sa vie va complètement changer avec une intrigue sinistre et pleine de suspense. La mini-série est disponible sur Netflix.

-Sûr

Une autre série à suspense proposée par le catalogue de Netflix est Sûr. Le strip créé par Harlan Coben commence lorsqu’une jeune femme ne rentre pas chez elle après une fête. De cette façon, son père nommé Tom Delaney commence à faire le tour du quartier pour enfin découvrir que le petit ami de sa fille a également disparu.

