Du sang et des crochets, c’est ce que vous obtiendrez dans cette bande-annonce pour Postal 4

Running with Scissors continue de développer son dernier travail, il suffit de voir la quantité de sang dans cette bande-annonce pour Postal 4.

La saga postale a toujours été marquée par la controverse ; à cause de l’absurdité de ses situations de jeu et à quel point il pouvait être violent parfois. Caractéristiques maintenues par cette Remorque postale 4: No Regerts sur PC, un nouvel épisode de cette série de FPS disponible en accès anticipé sur Steam et GOG.

Depuis quelques jours à peine, il prépare le lancement de nouveau contenu avec « des missions plus folles, des lieux festifs, des armes ridicules et de nombreuses améliorations » pour l’action.

Avec l’humour comme drapeau, dans l’une de ces nouvelles missions, nous devrons retrouver le chien du protagoniste et tous ses biens, qui ont mystérieusement disparu. «Désarmé et sans amis, Dude doit se défendre contre des villageois farfelus, sauver son chien Champ, récupérer sa camelote volée et s’échapper des forêts d’Edensin.«.

La folie ne s’arrête pas là car déjà dans la ville d’Edensin, nous devrons aider le chef d’un gang du crime organisé ; manipuler une élection, essayer un nouveau jeu vidéo en réalité virtuelle/augmentée et même participer à une folle course de trottinettes en circuit fermé.

Nous sommes face à une sorte d’aventure qui, selon l’équipe Running With Scissors, respire le style et les histoires du grand cinéaste David Lynch. Si vous avez déjà joué au jeu vidéo Running With Scissors, vous remarquerez également que son monde ouvert s’est agrandi et comprend plus d’événements aléatoires pour animer les trajets entre l’une et l’autre mission.

Parmi les nouvelles armes figurent un fusil de chasse et un fouet en métal avec une faux au bout. En tout cas le résultat est similaire : beaucoup de sang et de gore.