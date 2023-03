Razmoket : la vraie raison pour laquelle la mère de Carlitos est morte

Curiosités

La série Nickelodeon est née au début des années 90 et a été diffusée jusqu’au milieu des années 2000. Qu’est devenu ce personnage ?

les Razmoketune des série le plus emblématique de les nicktoons de Nickelodéona été l’un des trois premiers à être diffusé par le réseau au début des années 1990, avec Ren & Stimpy et Doug. La série a été un énorme succès et est restée à l’antenne pendant plus d’une décennie, capturant le cœur des enfants et des adultes.

L’idée originale de les Razmoket est sorti de l’esprit de Gabor Csupo, Arlene Klasky et Paul Germain. La série suit un groupe de bébés, dirigé par Tommy. C’est de sa perspective du monde que naissent les histoires. La série est devenue célèbre pour son style d’animation unique et ses histoires drôles et réconfortantes.

L’un des personnages les plus aimés de la série est Carlitosle meilleur ami de Tommy. Dans la série, on parle de son père, mais sa mère n’a jamais été montrée. Ce n’est que dans la quatrième saison qu’on a finalement expliqué ce qui lui était arrivé. Mais il semble que ce retard n’était pas de la responsabilité de ses créateurs.

+ Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour expliquer le sort de la mère de Carlitos

Dans une interview avec regarde qui j’ai trouvé, Paul Germain expliqué qu’au départ ils proposaient de dire que la mère de Carlitos était décédée ou était séparée de son mari. Cependant, le signal n’a pas voulu aborder ces problèmes car il s’agit d’un programme pour enfants et ils ne voulaient pas rendre l’intrigue si complexe.

« Quand nous avons quitté la série, ils ont commencé à dire : ‘Il faut penser à la mère de Carlitos‘. Alors ils ont commencé avec tous ces trucs denses et émotionnels sur la mort de leur mère. Carlitos et comme j’étais triste Carlitos, ce qui n’a jamais été ce que nous voulions faire. Ils sont passés par là parce qu’ils avaient le même problème que nous et que les temps avaient changé. Tout le monde voulait en faire un gros épisode triste et instructif. »révélé germain.

