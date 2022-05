Florence Pugh partage des preuves pour démentir les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Will Poulter

Florence Pugh s’est rendue sur Instagram pour nier qu’elle et Will Poulter sortaient ensemble.

Pugh et Poulter sont devenus amis pendant le tournage Midsommarqui est l’un des films les plus troublants que nous ayons vus depuis un moment.

Pourtant, le couple est resté en contact et a récemment été photographié à Ibiza entre amis – et ce ne sont que des amis, comme Pugh a pris ses histoires Instagram pour le confirmer.

Pugh sort actuellement avec Zach Braff et a rapidement démenti les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Poulter.

« Ooookay. Mec. Ça devient un peu idiot maintenant. Non, Will Poulter et moi ne sortons pas ensemble. Nous sommes allés à la plage avec nos amis, qui sont toujours à environ un demi-mètre de nous sur chaque photo, mais ont été intelligemment découpé/encadré pour qu’il paraisse autrement. »