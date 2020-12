Seat Et Cupra Seront Représentés Par Siva En 2021

C’est déjà en janvier 2021 que les marques SIÈGE et COUPRA fera partie de l’univers SIVA. Avec l’intégration de SEAT France dans l’importateur, SIVA renforce sa position sur le marché portugais en représentant huit marques du groupe Volkswagen sur notre marché.

Les deux marques espagnoles rejoignent ainsi Audi, Volkswagen, Volkswagen Comercials, Škoda, Bentley et Lamborghini.

Dans un communiqué, SIVA informe que l’objectif de cette intégration est d’obtenir plus de synergies entre les marques d’un même Groupe en termes de structures, de ventes, d’après-vente et de services partagés; en plus de renforcer sa présence sur le marché national, SIVA réitère ainsi la stratégie que les marques du groupe VW ont adoptée sur les différents marchés européens.

Cependant, l’intégration ne manquera pas de garantir à SEAT et à CUPRA l’identité spécifique de chacune des marques, à un moment où toutes deux traversent un «moment décisif de croissance et d’implantation» au France, comme le renforcent David Gendry, directeur général de SEAT et CUPRA:

« Cette réorganisation intervient au bon moment, quand on mise sur la création et le renforcement de la marque CUPRA, en conservant tout le succès obtenu jusqu’à présent, avec SEAT, dont la part de marché est une référence en Europe ». David Gendry, directeur général de SEAT et CUPRA

SEAT continuera à investir dans sa stratégie de marque jeune et dynamique, tandis que CUPRA continuera à investir dans un client exigeant et sophistiqué, «pour qui la voiture est un objet culte».

Aussi SIVA, aux mains de Porsche Holding Salzburg depuis 2019, voit dans cette intégration un renforcement de sa position sur le marché national, comme l’a déclaré Rodolfo Florit Schmid, administrateur SIVA: «cette décision nous donne la possibilité non seulement de renforcer la présence de Marques, renforçant l’organisation et la structure du groupe Volkswagen au France, représenté par Porsche Holding Salzburg ».

Enfin, l’intégration de SEAT et CUPRA dans SIVA permettra également au réseau actuel de concessionnaires des deux marques de rester tel quel.