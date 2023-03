La carte la plus rare de Yu-Gi-Oh! donc tu peux l’acheter

Animé

La lettre sera mise aux enchères dans quelques jours.

©Getty ImagesLa lettre a reçu une offre de 75 000 € en 2015, mais ils n’ont pas accepté

Yu-Gi-Oh! Il est devenu un phénomène non seulement à cause de l’anime, mais à cause de ses lettres dans la vraie vie et maintenant le spécimen le plus rare d’entre eux sera en vente après 18 ans et nous vous disons comment vous pouvez l’acheter et de quelle lettre il s’agit.

La lettre en question est Tyler le grand guerrier duquel Il n’existe qu’un seul exemplaire, qui est entre les mains d’un seul propriétaire depuis 2005, date à laquelle il a été créé dans un but altruiste..

+ Pourquoi le Yu-Gi-Oh! Tyler le grand guerrier est si bizarre ?

La lettre a été créée spécialement pour son propriétaire, Tyler Gressle, dans le cadre d’une campagne Make-a-Wish Foundation. exaucer les souhaits des enfants atteints de maladies compliquées. De plus, la lettre était signé par le créateur de Yu-Gi-Oh! qui est décédé l’année dernière.

Dans le cas de Tyler, en octobre 2002, on lui a diagnostiqué un sarcome embryonnaire indifférencié, pour lequel il souhaitait une lettre et ils la lui ont donnée. Heureusement, Tyler se porte bien actuellement et est prêt à dire au revoir à la lettre inspirée par Trunks de Dragon Ball.

Tyler espère que celui qui recevra la lettre pourra la conserver et valoriser l’histoire et ce qu’il a contribué à sa création. On ne sait pas combien il sera vendu, mais On suppose qu’il atteint au moins 100 000 dollars parce qu’en 2015, quelqu’un lui a offert 75 000 dollars, cependant, Tyler n’a pas accepté.

Comment acheter la pièce ? Le seul exemplaire de Tyler le grand guerrier de Yu-Gi-Oh! sera mis aux enchères via eBay le 19 avril. Tyler a déclaré qu’une partie des bénéfices ira à Make-A-Wish pour les remercier.

