Dans le 26e des 53 tours: le crash de Leclerc fait avorter la course

Après 26 tours sur 53, c’est fini pour l’instant: le Grand Prix d’Italie a été interrompu par le pilote Ferrari Charles Leclerc après un violent accident. Son coéquipier Sebastian Vettel a pris sa retraite après seulement quelques tours avec une panne de frein.

Le Grand Prix d’Italie n’est même pas à mi-parcours, mais pour Ferrari, la déception de la course à domicile est déjà totale. Charles Leclerc heurte la paroi du pneu à grande vitesse au 26e des 53 tours de la longue courbe de Parabolica. La direction de course envoie d’abord la voiture de sécurité sur la piste, suivie quelques instants du drapeau rouge: la course est annulée. Les empilements de pneus sont trop endommagés, le risque d’un autre accident au même endroit est trop élevé. Heureusement, Leclerc sort de la voiture tout seul et semble indemne.

Pour Sebastian Vettel, la course dans le parc royal de Monza était terminée depuis longtemps. Le quadruple champion du monde, déjà loin derrière lors des qualifications d’hier en 17e position, a dû garer sa Ferrari au septième tour. A la fin de la ligne droite départ-arrivée, les freins sont tombés en panne, le joueur de 33 ans a dû passer tout droit par la sortie de secours au lieu du virage à droite. Il y avait aussi des flammes sur la roue arrière gauche. Vettel lui-même n’avait pas envie de faire une analyse sur le micro RTL: “La goutte est aspirée.”

Au vu de la scission en fin d’année, il a également déclaré: “Cette année sera difficile et l’année prochaine ne m’affectera plus. L’équipe a choisi une direction différente de la mienne.” Au lieu de mots euphémistes, il laissa libre cours à son mécontentement grandissant: “Vous continuez à penser, cela ne pourrait pas être pire. Mais apparemment, les choses vont encore empirer cette année. Je ne dirais pas que c’est frustrant, mais c’est juste ennuyeux. Le facteur amusant n’est pas à son apogée pour le moment. Mardi, je serai dans le simulateur pour la première fois, et au moins ça tiendra le coup. “

Ce n’était pas le cas pour sa Ferrari en ce dimanche après-midi ensoleillé. La boîte a d’abord transmis par radio un “problème à l’arrière gauche”, a répondu Vettel après sa course: La ligne a explosé, je n’ai plus de pédale de frein. “De loin, l’expert RTL Nico Rosberg a également rendu un jugement dévastateur sur l’équipement de travail de Vettel:” La Ferrari est infranchissable. “

Le redémarrage de la course est prévu à 16h20.

